Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πάτρας - Ένας τραυματίας
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο θερμοσίφωνας «έσκασε» στον χώρο της κουζίνας, όπου βρισκόταν και ένας εργαζόμενος.
Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.
Σύμφωνα με το tempo24.news το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο θερμοσίφωνας «έσκασε» στον χώρο της κουζίνας, όπου βρισκόταν και ένας εργαζόμενος.
Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας υπέστη εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, αλλά η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.
