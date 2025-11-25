Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πάτρας - Ένας τραυματίας

Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με το tempo24.news το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο θερμοσίφωνας «έσκασε» στον χώρο της κουζίνας, όπου βρισκόταν και ένας εργαζόμενος.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας υπέστη εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, αλλά η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.