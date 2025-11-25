Αναστολή αδειών και πρόστιμα σε τρεις φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Τρεις εταιρείες που πιστοποιούν βιολογικά προϊόντα έχουν υποστεί αναστολή των αδειών τους και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, μετά από απόφαση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν εντολής του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού για τη βιολογική παραγωγή, τόνισε ότι η προστασία της βιολογικής παραγωγής και των καταναλωτών πηγαίνουν μαζί. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιοτικά βιολογικά προϊόντα, αν τα πιστοποιητικά δεν είναι αληθινά», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι με τους ελέγχους και τις κυρώσεις στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: προστατεύουμε τους παραγωγούς που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν θα αφήσουμε κανέναν να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ελληνικών βιολογικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, κάθε μία από τις τρεις εταιρείες θα έχει αναστολή λειτουργίας ως φορέας πιστοποίησης για έξι μήνες από τις 25 Νοεμβρίου 2025, με πρόστιμα:

38.461,50 ευρώ για την πρώτη εταιρεία

42.307,70 ευρώ για τη δεύτερη

42.307,70 ευρώ για την τρίτη

Όλες οι εταιρείες άσκησαν ένδικα μέσα, αλλά οι αποφάσεις επιβεβαιώθηκαν και τα πρόστιμα παραμένουν σε ισχύ. Συνολικά, με τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί τον Αύγουστο, το ποσό φτάνει τα 179.692,05 ευρώ.

Η Task Force συνεχίζει να επανεξετάζει το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, και θα παρουσιάσει σύντομα τα αποτελέσματα δημόσια, ώστε να ενημερωθούν παραγωγοί, επιχειρήσεις και καταναλωτές.