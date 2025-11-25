Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Συγγρού: Κλειστή η Πετμεζά - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο της οδού Πετμεζά από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούταν προς Αθήνα, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί στην Πετμεζά, η οποία παραμένει αποκλεισμένη.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και επεκτάθηκε γρήγορα, όμως τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες, για να αποτρέψουν πιθανή έκρηξη, χρησιμοποίησαν τροχό για να ανοίξουν το καπό και αφαίρεσαν τη μπαταρία του οχήματος.