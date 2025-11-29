Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, στον Κολωνό

Newsbomb

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα
UNSPLASH.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ανά την επικράτεια, με την τελευταία καταγγελία που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας να καταγράφεται στον Κολωνό.

Ένας 63χρονος πατέρας δύο παιδιών κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης ανάπηρης κόρης του.

Όλα εκτυλίχθηκαν την 20ή Νοεμβρίου, όταν γείτονες άκουσαν φωνές καικαλαματα η κάλεσαν την Αστυνομία. Το «100» κάλεσε και η μητέρα της 31χρονης, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο διαμέρισμα και οι εμπλεκόμενοι να οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα.

Η μητέρα είπε στους αστυνομικούς ότι ο 63χρονος έπιασε την κόρη του από το λαιμό και την απείλησε με υβριστικές φράσεις, ωστόσο, δεν επιθυμούσε, όπως είπε, την ποινική δίωξη του συζύγου της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Μία ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές και κάλεσε και εκείνη την αστυνομία, περιγράφει πως «ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα “βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου” και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα», ανέφερε ακόμη.

Όταν έφτασε η Αστυνομία, είδε την 31χρονη χτυπημένη, όπως περιγράφει και συνεχίζει «για 5 λεπτά, ακούγονταν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο».

Η συγκεκριμένη γυναίκα περιγράφει τον 63χρονο ως έναν άνθρωπο οξύθυμο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην γειτονιά του Κολωνού.

«Η κοπέλα δεν έχει βγει ποτέ μόνη της έξω. Η γυναίκα του δείχνει να τον φοβάται, έχει μία περίεργη συμπεριφορά δηλαδή, μπορεί να φωνάζει σε περαστικούς, είναι αρκετά οξύθυμος. Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει; Έχουν γίνει καταγγελίες και δεν έχει αλλάξει τίποτα», αποκαλύπτει.

Ο 63χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για τη χορήγηση panic button, κάτι που δεν επιθυμούσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:18LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία - Η γνωριμία, ο έρωτας και η κοινή ζωή

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Σύλληψη 36χρονου για την έκρηξη σε κατάστημα – Μέσα από τις φυλακές δόθηκε η εντολή

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα, πήρε το τοπικό ντέρμπι η Καβάλα

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε βάρος αστυνομικού

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Άνοιξε τις πύλες του στο Πεδίον Άρεως - Απόψε γίνεται… νησί με Locomondo  

17:16WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν αντικαθιστάτε τον παγωμένο με ζεστό καφέ

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Βουλή των Ελλήνων τίμησαν 250 εθελοντές αιμοδότες

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: 705.000 λιγότεροι κάτοικοι από το 2011: Τα ανησυχητικά στοιχεία για το 2040

16:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πήρε εύκολα το sprint στο Κατάρ ο Όσκαρ Πιάστρι

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Πανστρατιωτική συγκέντρωση και πορεία στα Προπύλαια: «Μας χρωστάτε πολλά» – Δείτε εικόνες

16:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε το αγαπημένο του χόμπι με την Κέιτ Μίντλετον

16:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στο Κίεβο από την παραίτηση Γερμάκ – Μήνυμα επανεκκίνησης ή προάγγελος χάους στην ουκρανική ηγεσία;

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάτρα: Φραστική επίθεση δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου - Βίντεο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Άνοιξε τις πύλες του στο Πεδίον Άρεως - Απόψε γίνεται… νησί με Locomondo  

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ