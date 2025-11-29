Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ανά την επικράτεια, με την τελευταία καταγγελία που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας να καταγράφεται στον Κολωνό.

Ένας 63χρονος πατέρας δύο παιδιών κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης ανάπηρης κόρης του.

Όλα εκτυλίχθηκαν την 20ή Νοεμβρίου, όταν γείτονες άκουσαν φωνές καικαλαματα η κάλεσαν την Αστυνομία. Το «100» κάλεσε και η μητέρα της 31χρονης, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο διαμέρισμα και οι εμπλεκόμενοι να οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα.

Η μητέρα είπε στους αστυνομικούς ότι ο 63χρονος έπιασε την κόρη του από το λαιμό και την απείλησε με υβριστικές φράσεις, ωστόσο, δεν επιθυμούσε, όπως είπε, την ποινική δίωξη του συζύγου της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Μία ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές και κάλεσε και εκείνη την αστυνομία, περιγράφει πως «ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα “βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου” και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα», ανέφερε ακόμη.

Όταν έφτασε η Αστυνομία, είδε την 31χρονη χτυπημένη, όπως περιγράφει και συνεχίζει «για 5 λεπτά, ακούγονταν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο».

Η συγκεκριμένη γυναίκα περιγράφει τον 63χρονο ως έναν άνθρωπο οξύθυμο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην γειτονιά του Κολωνού.

«Η κοπέλα δεν έχει βγει ποτέ μόνη της έξω. Η γυναίκα του δείχνει να τον φοβάται, έχει μία περίεργη συμπεριφορά δηλαδή, μπορεί να φωνάζει σε περαστικούς, είναι αρκετά οξύθυμος. Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει; Έχουν γίνει καταγγελίες και δεν έχει αλλάξει τίποτα», αποκαλύπτει.

Ο 63χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για τη χορήγηση panic button, κάτι που δεν επιθυμούσε.

