Βόλος: Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στο Βόλο με μία γυναίκα να χτυπά και να απειλεί της μητέρα της που διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο με αφορμή το ένα ακαθάριστο υπόγειο για το οποίο οι δύο γυναίκες είχαν αντιδικήσει.

«Δέχθηκα άγρια επίθεση, με μανία από την κόρη μου. Με χτύπησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μου πέσουν τα γυαλιά και στη συνέχεια με πέταξε κάτω με δύναμη. Χτύπησα στο κεφάλι και στον αυχένα και επειδή έχω χειρουργηθεί δεν μπορούσα να σηκωθώ. Κάλεσα αστυνομία και ήρθαν αστυνομικοί και με σήκωσαν όρθια», ανέφερε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από την κόρη της την ώρα που έβγαινε από το διαμέρισμά της την οποία συνάντησε στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Οι δύο γυναίκες μένουν στην ίδια πολυκατοικία και φέρονται να είχαν διαφορές σχετικά με υπόγειο, το οποίο έπρεπε να… καθαριστεί.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η μητέρα ενώπιων του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η κόρη τής έστελνε στο κινητό υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, ενώ όπως σημείωσε δεν μιλάει με κανέναν στην οικογένεια. «Με απείλησε ότι θα γίνει ο τάφος μου. Δεν της απάντησα», είπε χαρακτηριστικά περιγράφοντας σκηνικό μεγάλης έντασης που έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη, οπότε και της επιτέθηκε. «Από την πτώση έπαθα διάσειση και χτύπησα και το χέρι μου. Μου φώναζε, θα σε σκοτώσω», κατέθεσε η μητέρα.

Σύμφωνα με το θύμα πρόκειται για το πρώτο βίαιο επεισόδιο σε βάρος της, ωστόσο «η αγριότητα ήταν τέτοια που φυσικά μου έχει προκληθεί φόβος». Η υπόλοιπη οικογένεια φέρεται να έπεισε τη μάνα να μην ζητήσει την τιμωρία της κόρης της. «Η οικογένεια μου είπε να της δώσω μια ευκαιρία. Δεν θέλω να τιμωρηθεί, αλλά να βοηθηθεί ψυχιατρικά», είπε η γυναίκα συναινώντας να ακολουθήσουν τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, επέβαλε όμως όρο στην κόρη να μην επικοινωνεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέχρι να γίνει η συζήτηση και να ξεκινήσουν οι συνεδρίες που πρέπει να παρακολουθούν μάνα και κόρη για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

Διαβάστε επίσης