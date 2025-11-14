Βόλος: Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

Οι δύο γυναίκες μένουν στην ίδια πολυκατοικία και φέρονται να είχαν διαφορές σχετικά με υπόγειο, το οποίο έπρεπε να καθαριστεί

Newsbomb

Βόλος: Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στο Βόλο με μία γυναίκα να χτυπά και να απειλεί της μητέρα της που διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο με αφορμή το ένα ακαθάριστο υπόγειο για το οποίο οι δύο γυναίκες είχαν αντιδικήσει.

«Δέχθηκα άγρια επίθεση, με μανία από την κόρη μου. Με χτύπησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μου πέσουν τα γυαλιά και στη συνέχεια με πέταξε κάτω με δύναμη. Χτύπησα στο κεφάλι και στον αυχένα και επειδή έχω χειρουργηθεί δεν μπορούσα να σηκωθώ. Κάλεσα αστυνομία και ήρθαν αστυνομικοί και με σήκωσαν όρθια», ανέφερε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από την κόρη της την ώρα που έβγαινε από το διαμέρισμά της την οποία συνάντησε στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

Οι δύο γυναίκες μένουν στην ίδια πολυκατοικία και φέρονται να είχαν διαφορές σχετικά με υπόγειο, το οποίο έπρεπε να… καθαριστεί.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η μητέρα ενώπιων του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, η κόρη τής έστελνε στο κινητό υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, ενώ όπως σημείωσε δεν μιλάει με κανέναν στην οικογένεια. «Με απείλησε ότι θα γίνει ο τάφος μου. Δεν της απάντησα», είπε χαρακτηριστικά περιγράφοντας σκηνικό μεγάλης έντασης που έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη, οπότε και της επιτέθηκε. «Από την πτώση έπαθα διάσειση και χτύπησα και το χέρι μου. Μου φώναζε, θα σε σκοτώσω», κατέθεσε η μητέρα.

Σύμφωνα με το θύμα πρόκειται για το πρώτο βίαιο επεισόδιο σε βάρος της, ωστόσο «η αγριότητα ήταν τέτοια που φυσικά μου έχει προκληθεί φόβος». Η υπόλοιπη οικογένεια φέρεται να έπεισε τη μάνα να μην ζητήσει την τιμωρία της κόρης της. «Η οικογένεια μου είπε να της δώσω μια ευκαιρία. Δεν θέλω να τιμωρηθεί, αλλά να βοηθηθεί ψυχιατρικά», είπε η γυναίκα συναινώντας να ακολουθήσουν τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, επέβαλε όμως όρο στην κόρη να μην επικοινωνεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέχρι να γίνει η συζήτηση και να ξεκινήσουν οι συνεδρίες που πρέπει να παρακολουθούν μάνα και κόρη για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - Φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη διαίρεση σε «πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε ατύχημα και έφυγε - Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Τραμπ πιθανόν να πουλήσει μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει τους «μονόκερους» - Δημιουργεί το «28ο καθεστώτος»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

21:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Οι Αρχές διερευνούν τη «μυστηριώδη» αεροπορική άφιξη 153 Παλαιστινίων στην Πρετόρια

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Σε ψηφιακή μορφή και ελεύθερες στο διαδίκτυο 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 23 προσαγωγές για το πανό που άνοιξαν μέλη του Ρουβίκωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Συνομιλίες Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

20:53LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: Οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ