Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

Ο ψευτοϊερέας εμφανιζόταν στην εκκλησία της οδού Λιοσίων με μεγαλοπρέπεια και του αποδίδονταν τιμές. Η μπάντα που τον υποδέχονταν παιάνιζε τον εθνικό ύμνο προς τιμήν του, ενώ οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα και οι μουσικοί σκύβοντας φιλούσαν ευλαβικά το χέρι του.

Ήταν η περίοδος που παρουσιαζόταν ως Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών, προσπαθώντας να πείσει πιστούς να κάνουν δωρεές χωρίς να εγείρονται υποψίες για την αυθεντικότητά του.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε κάνει τον κομπάρσο στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» και ακόμη παλαιότερα συμμετείχε σε lifestyle πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς να προσπαθεί να κρύψει τον ρόλο του.

Σύμφωνα με το Mega, ο ίδιος οργανώνει επιδεικτικά υποδοχές με μπάντες, περιφορές με νεαρούς ντυμένους σε στολές παραλλαγής για να μοιάζουν με στρατιώτες και βίντεο που σκηνοθετούσε, τα οποία στόχευαν να προβάλλουν δήθεν αγαθές προθέσεις.

Τα περιπολικά που έκλειναν δρόμους για τη συνοδεία του Αγίου Φωτός στην εκκλησία του, τα βίντεο μέσα από τον αυτοσχέδιο ναό στη Λιοσίων με τον ίδιο να κρατάει το λείψανο του Αγίου Παρθενίου ή τον Τίμιο Σταυρό μπροστά σε πιστούς, συνέθεταν το προφίλ που επιθυμούσε να χτίσει.

Απάτη και δωρεές

Σε κάθε του ομιλία, ο ρασοφόρος, που πλέον έχει προφυλακιστεί, ζητούσε από τους πιστούς να συνεισφέρουν. Ήξερε ότι όσο περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότεροι πείθονταν.

Πριν από 20 χρόνια χειροτονήθηκε διάκονος από το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας, όμως στη συνέχεια εγκατέλειψε τα ράσα. Αποφάσισε να επιστρέψει χωρίς καμία σύνδεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ξαναφόρεσε τα ράσα και έφτασε στο σημείο να οργανώνει επιδεικτικές υποδοχές προς τιμήν του.

Τότε, τίποτα δεν παρέπεμπε στις αποκαλύψεις που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η περίοδος εκείνη εξελίχθηκε ακριβώς όπως εκείνος επιθυμούσε, υπό πλήρη δική του σκηνοθεσία.

