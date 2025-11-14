Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοϊερέα

Newsbomb

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ψευτοϊερέας εμφανιζόταν στην εκκλησία της οδού Λιοσίων με μεγαλοπρέπεια και του αποδίδονταν τιμές. Η μπάντα που τον υποδέχονταν παιάνιζε τον εθνικό ύμνο προς τιμήν του, ενώ οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα και οι μουσικοί σκύβοντας φιλούσαν ευλαβικά το χέρι του.

Ήταν η περίοδος που παρουσιαζόταν ως Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών, προσπαθώντας να πείσει πιστούς να κάνουν δωρεές χωρίς να εγείρονται υποψίες για την αυθεντικότητά του.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε κάνει τον κομπάρσο στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» και ακόμη παλαιότερα συμμετείχε σε lifestyle πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς να προσπαθεί να κρύψει τον ρόλο του.

Σύμφωνα με το Mega, ο ίδιος οργανώνει επιδεικτικά υποδοχές με μπάντες, περιφορές με νεαρούς ντυμένους σε στολές παραλλαγής για να μοιάζουν με στρατιώτες και βίντεο που σκηνοθετούσε, τα οποία στόχευαν να προβάλλουν δήθεν αγαθές προθέσεις.

Τα περιπολικά που έκλειναν δρόμους για τη συνοδεία του Αγίου Φωτός στην εκκλησία του, τα βίντεο μέσα από τον αυτοσχέδιο ναό στη Λιοσίων με τον ίδιο να κρατάει το λείψανο του Αγίου Παρθενίου ή τον Τίμιο Σταυρό μπροστά σε πιστούς, συνέθεταν το προφίλ που επιθυμούσε να χτίσει.

Απάτη και δωρεές

Σε κάθε του ομιλία, ο ρασοφόρος, που πλέον έχει προφυλακιστεί, ζητούσε από τους πιστούς να συνεισφέρουν. Ήξερε ότι όσο περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότεροι πείθονταν.

Πριν από 20 χρόνια χειροτονήθηκε διάκονος από το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας, όμως στη συνέχεια εγκατέλειψε τα ράσα. Αποφάσισε να επιστρέψει χωρίς καμία σύνδεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ξαναφόρεσε τα ράσα και έφτασε στο σημείο να οργανώνει επιδεικτικές υποδοχές προς τιμήν του.

Τότε, τίποτα δεν παρέπεμπε στις αποκαλύψεις που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η περίοδος εκείνη εξελίχθηκε ακριβώς όπως εκείνος επιθυμούσε, υπό πλήρη δική του σκηνοθεσία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - Φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη διαίρεση σε «πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε ατύχημα και έφυγε - Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Τραμπ πιθανόν να πουλήσει μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει τους «μονόκερους» - Δημιουργεί το «28ο καθεστώτος»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

21:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Οι Αρχές διερευνούν τη «μυστηριώδη» αεροπορική άφιξη 153 Παλαιστινίων στην Πρετόρια

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Σε ψηφιακή μορφή και ελεύθερες στο διαδίκτυο 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 23 προσαγωγές για το πανό που άνοιξαν μέλη του Ρουβίκωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εύα Καΐλή για Qatargate: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με απειλούσαν ότι θα δώσουν την κόρη μου στις κοινωνικές υπηρεσίες»

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

20:53LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: Οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

14:03TRAVEL

Ιστορική διάκριση για τη Φλώρινα: Κορυφαίος χειμερινός προορισμός

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ