Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, ο υπαρχηγός της και ένα ακόμη μέλος. Ο φερόμενος επικεφαλής του δεύτερου σκέλους της υπόθεσης, που αφορά καλλιέργεια ναρκωτικών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως είναι απλώς χρήστης.

Την Τρίτη απολογήθηκαν οι δύο ρασοφόροι, μεταξύ τους ο γνωστός ψευτοϊερέας YouTuber, καθώς και δύο συνεργοί του, οι οποίοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι κωδικές ονομασίες του κυκλώματος

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν «εκκλησιαστικούς» κωδικούς: «Φανουρόπιτα» για την ακατέργαστη κάνναβη, «κεράκι» για την κοκαΐνη, «καφεδάκι» για το χασίς και «μακαρόνια» ή «άρτος» για την κάνναβη. Οι ναρκωτικές ουσίες φέρεται να φυλάσσονταν στο αυτοσχέδιο εκκλησάκι του ψευτοπαπά, το οποίο ήταν γεμάτο κάμερες και ανιχνευτές κίνησης.

Ο «ρασοφόρος» που δεν ήταν ιερέας

Ο 46χρονος παρουσιαζόταν ως Αρχιεπίσκοπος, παρότι είχε καθαιρεθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ήδη από το 2002. Από το 2005 λειτουργούσε ανεπίσημα σε ιδιωτικό εκκλησάκι στη Νίκαια και αργότερα στη Λιοσίων, υποδυόμενος τον κληρικό. Τελούσε μυστήρια, βαφτίσεις και αγιασμούς, παραπλανώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Μάρτυρες αναφέρουν πως «μόνος του αυτοανακηρύχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος» και ότι κάθε Πάσχα «παρίστανε τον Χριστό» σε θεατρικές αναπαραστάσεις των Παθών.

Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες

Ο ψευτοϊερέας εμφανιζόταν σε δημόσιες τελετές με πολυτελές αυτοκίνητο που, όπως αποκαλύφθηκε, είχε πλαστές πινακίδες. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, η μεταφορά του Αγίου Φωτός έγινε με τη συνοδεία περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ., προσδίδοντας επίφαση νομιμότητας στη φάρσα.

Ο γρίφος με τα «λείψανα» του Αγίου Παρθενίου

Σε βίντεο φαίνεται να οργανώνει τελετή υποδοχής δήθεν ιερών λειψάνων, τα οποία παρουσίαζε ως αυθεντικά. Οι πραγματικές τοποθεσίες φύλαξης των λειψάνων, όμως, είναι γνωστές σε μονές της Άνδρου, της Εύβοιας και του Αγίου Όρους. Εκκλησιαστικοί παράγοντες κάνουν λόγο για «απατεώνες που σκανδαλίζουν τον κόσμο».

Η φιλαρμονική και το εκκλησάκι της Λιοσίων

Για τις ψευδοτελετές του, ο 46χρονος νοίκιαζε μέχρι και φιλαρμονικές μπάντες, ενώ στο εκκλησάκι που είχε δημιουργήσει πουλούσε διάφορα προϊόντα, από μέλι και λουκούμια μέχρι κρασί με την εικόνα του στην ετικέτα. Το οικόπεδο, σύμφωνα με καταγγελίες, ανήκε πιθανότατα στον ΟΣΕ, παρότι ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν ιδιοκτησία του.

Ο δημιουργός των εικόνων

Ο κατασκευαστής των εικόνων της ψευτοεκκλησίας αποκάλυψε ότι είχε προσφέρει αφιλοκερδώς τη δουλειά του, πιστεύοντας πως βοηθούσε ένα φιλανθρωπικό έργο. Αργότερα διαπίστωσε πως ο ψευτοπαπάς παρουσίαζε τις εικόνες του ως παλαιές και πολύτιμες.

Ο 46χρονος ψευδοϊερέας βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και τη μεταφορά μεταναστών.

