Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

Το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε το πρωί της Τετάρτης η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μαζί με τον φερόμενο υπαρχηγό και ένα ακόμη μέλος

Newsbomb

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, ο υπαρχηγός της και ένα ακόμη μέλος. Ο φερόμενος επικεφαλής του δεύτερου σκέλους της υπόθεσης, που αφορά καλλιέργεια ναρκωτικών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως είναι απλώς χρήστης.

Την Τρίτη απολογήθηκαν οι δύο ρασοφόροι, μεταξύ τους ο γνωστός ψευτοϊερέας YouTuber, καθώς και δύο συνεργοί του, οι οποίοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι κωδικές ονομασίες του κυκλώματος

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν «εκκλησιαστικούς» κωδικούς: «Φανουρόπιτα» για την ακατέργαστη κάνναβη, «κεράκι» για την κοκαΐνη, «καφεδάκι» για το χασίς και «μακαρόνια» ή «άρτος» για την κάνναβη. Οι ναρκωτικές ουσίες φέρεται να φυλάσσονταν στο αυτοσχέδιο εκκλησάκι του ψευτοπαπά, το οποίο ήταν γεμάτο κάμερες και ανιχνευτές κίνησης.

iereas.jpg

Ο «ρασοφόρος» που δεν ήταν ιερέας

Ο 46χρονος παρουσιαζόταν ως Αρχιεπίσκοπος, παρότι είχε καθαιρεθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ήδη από το 2002. Από το 2005 λειτουργούσε ανεπίσημα σε ιδιωτικό εκκλησάκι στη Νίκαια και αργότερα στη Λιοσίων, υποδυόμενος τον κληρικό. Τελούσε μυστήρια, βαφτίσεις και αγιασμούς, παραπλανώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Μάρτυρες αναφέρουν πως «μόνος του αυτοανακηρύχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος» και ότι κάθε Πάσχα «παρίστανε τον Χριστό» σε θεατρικές αναπαραστάσεις των Παθών.

e868224e-iereas.jpg

Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες

Ο ψευτοϊερέας εμφανιζόταν σε δημόσιες τελετές με πολυτελές αυτοκίνητο που, όπως αποκαλύφθηκε, είχε πλαστές πινακίδες. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, η μεταφορά του Αγίου Φωτός έγινε με τη συνοδεία περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ., προσδίδοντας επίφαση νομιμότητας στη φάρσα.

Ο γρίφος με τα «λείψανα» του Αγίου Παρθενίου

Σε βίντεο φαίνεται να οργανώνει τελετή υποδοχής δήθεν ιερών λειψάνων, τα οποία παρουσίαζε ως αυθεντικά. Οι πραγματικές τοποθεσίες φύλαξης των λειψάνων, όμως, είναι γνωστές σε μονές της Άνδρου, της Εύβοιας και του Αγίου Όρους. Εκκλησιαστικοί παράγοντες κάνουν λόγο για «απατεώνες που σκανδαλίζουν τον κόσμο».

Η φιλαρμονική και το εκκλησάκι της Λιοσίων

Για τις ψευδοτελετές του, ο 46χρονος νοίκιαζε μέχρι και φιλαρμονικές μπάντες, ενώ στο εκκλησάκι που είχε δημιουργήσει πουλούσε διάφορα προϊόντα, από μέλι και λουκούμια μέχρι κρασί με την εικόνα του στην ετικέτα. Το οικόπεδο, σύμφωνα με καταγγελίες, ανήκε πιθανότατα στον ΟΣΕ, παρότι ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν ιδιοκτησία του.

Ο δημιουργός των εικόνων

Ο κατασκευαστής των εικόνων της ψευτοεκκλησίας αποκάλυψε ότι είχε προσφέρει αφιλοκερδώς τη δουλειά του, πιστεύοντας πως βοηθούσε ένα φιλανθρωπικό έργο. Αργότερα διαπίστωσε πως ο ψευτοπαπάς παρουσίαζε τις εικόνες του ως παλαιές και πολύτιμες.

Ο 46χρονος ψευδοϊερέας βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και τη μεταφορά μεταναστών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11WHAT THE FACT

Μια «τερατώδης» έκρηξη σε άστρο κοντά στο Ηλιακό μας Σύστημα: «Θα μπορούσε να εξαφανίσει οποιονδήποτε πλανήτη»

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άνδρες άνω των 60 η πλειοψηφία των βουλευτών - Νέοι, γυναίκες και εργάτες οι μεγάλοι απόντες

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

06:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - Ιδιοκτήτης προσπάθησε να εκταμιεύσει 162.000 ευρώ

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρυτανίας»: Αναδύθηκε ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής, 60 χρόνια μετά τη βύθισή του στη Λίμνη Κρεμαστών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο δράστης και διασώθηκαν οι 58 κακοποιημένες γάτες στη Δονούσα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ