Ιερέας Youtuber: Τρεις ακόμη προφυλακιστέοι για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Μετά τις απολογίες τους, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση μιας 52χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς και δύο ανδρών, ηλικίας 50 και 42 ετών

Άγγελος Βουράκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα που, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούσε ναρκωτικά και αναλάμβανε τη μεταφορά μεταναστών, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Μετά τις απολογίες τους, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση μιας 52χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς και δύο ανδρών, ηλικίας 50 και 42 ετών.

Η 52χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση ή στη διακίνηση ναρκωτικών, λέγοντας ότι είναι χρήστρια και όχι διακινητής. Για τις συνομιλίες που φέρεται να είχε με ρασοφόρους, υποστήριξε ότι έγιναν λόγω της πίστης της και όχι για παράνομες δραστηριότητες.

Ο 50χρονος, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος του, καθώς —όπως είπε— δεν βρέθηκε ναρκωτική ουσία ούτε στο σπίτι ούτε στο αυτοκίνητό του. «Κανείς δεν με έχει δει να κατέχω, να πουλάω ή να μεταφέρω ναρκωτικά» ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «αστεία» την κατηγορία ότι είχε ανάμειξη σε καλλιέργεια κάνναβης.

«Από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσε ναρκωτικά, μετέφεραν ναρκωτικά, κάτι είχα ναρκωτικά, πολύ σε ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών. Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι», είπε μεταξύ άλλων.

Ήδη από την προηγούμενη μέρα είχαν κριθεί προφυλακιστέοι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην ίδια υπόθεση.

