Ψευτοϊερέας: Στη φυλακή ο κληρικός-YouTuber και άλλοι τρεις για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών

Τέσσερις από τους οκτώ συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, που αποκάλυψε η Αστυνομία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγούνται στη φυλακή. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο γνωστός κληρικός – YouTuber, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα, καθώς και ένας ακόμη ιερέας.

Σήμερα απολογήθηκαν συνολικά τέσσερα μέλη της οργάνωσης ενώπιον του ανακριτή, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν τρία ακόμη πρόσωπα: η 52χρονη, που θεωρείται βασικό στέλεχος, και δύο ακόμη άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στο ίδιο δίκτυο.

Την ίδια στιγμή, ελεύθερος αφέθηκε ο γιος μιας εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων, έπειτα από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε με τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.