Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 23 προσαγωγές για το πανό που άνοιξαν μέλη του Ρουβίκωνα
Σε προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί γαι την παρέμβασηπου πραγματοποίηαν νωρίτερα μέλη του Ρουβίκωνα στο μνημέιο του Άγνωστου Στρατιώτη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Άνδρες της ΕΛΑΣ επενέβησαν και τους απομάκρυναν ενώ προχώρησαν και στην προσαγωγή 23 ατόμων.
Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού
20:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου από τη Ναύπακτο
19:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ