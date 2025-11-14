Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 23 προσαγωγές για το πανό που άνοιξαν μέλη του Ρουβίκωνα

Παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Άνδρες της ΕΛΑΣ επενέβησαν και τους απομάκρυναν ενώ προχώρησαν και στην προσαγωγή 23 ατόμων.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια.

