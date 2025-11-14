«Αίσιος Οιωνός»: Αποκαλύφθηκαν τα σύγχρονα ελληνικά drones και anti-drones - Εικόνες από την άσκηση

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας «έχουν μπει στη νέα εποχή»

«Αίσιος Οιωνός»: Αποκαλύφθηκαν τα σύγχρονα ελληνικά drones και anti-drones - Εικόνες από την άσκηση
Με τη συμμετοχή των σύγχρονων ελληνικών drone και anti-drone συστημάτων, διεξήχθη η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων «Αίσιος Οιωνός - 25» στο πεδίο βολής «Αετός», στη Θράκη.

Η τακτική χρησιμοποίηση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων έγινε για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Η τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων «Αίσιος Οιωνός - 25», είναι εθνική άσκηση μέσης κλίμακας πλήρους ανάπτυξης δυνάμεων (LIVEX-FTX), με σκοπό την εξάσκηση των διοικήσεων, των Επιτελείων και των μονάδων στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων (αμυντικών και επιθετικών), υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου, με τη συμμετοχή και ιδιωτικών εταιρειών με καινοτόμα συστήματα.

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο φάσεις

Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και Αντι-Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς επίσης και οι διαδικασίες ενάσκησης διοίκησης και ελέγχου σε αυτά.

Η δεύτερη φάση της άσκησης αφορά στο κύριο μέρος της εθνικής άσκησης «Αίσιος Οιωνός - 25» και κατέδειξε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων. Και στη φάση αυτή αξιοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες όπως η προσβολή στόχων με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών First Person View και άφεσης χειροβομβίδων.

Για τη διεξαγωγή της άσκησης, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή δεκάδων ελληνικών εταιρειών. Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία στατικής επίδειξης των προϊόντων τους σε ειδικό χώρο που οργανώθηκε για τον σκοπό αυτό.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας (ΚΕΤΑΚ) και το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνολογιών (ΕΒΤ), μεταξύ των οποίων η κινητή μονάδα παραγωγής Drone.

Δοκιμές στο πεδίο

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και του ΣΤ' Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος Μάχης Κατηγορίας Ι (UCAV Class I), να δοκιμάσουν στο πεδίο πρωτότυπα συστήματα υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, την επίδειξη των δυνατοτήτων τους στο πεδίο και την απευθείας αξιολόγησή τους από τον επιχειρησιακό φορέα.

Οι ανωτέρω δράσεις, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτυπώνουν στον μέγιστο βαθμό την υλοποίηση και τη στόχευση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το νέο Δόγμα Αποτροπής.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν στην άσκηση Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών που αναλαμβάνουν αποστολές επιτήρησης - παρατήρησης, στοχοποίησης με την αποστολή των συντεταγμένων του στόχου και καταστροφής στόχων με τη χρήση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών αυτοκαταστροφής.

Ιδιωτικές συμμετοχές

Ιδιωτικοί φορείς που συμμετείχαν στην άσκηση είναι:

- LAMBDA AUTOMATA IKE (DELIAN) με το αυτόνομο ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης LAST, το σύστημα επικοινωνίας, μετάδοσης, και διασύνδεσης (anti-drone) Jericho, το σύστημα ανίχνευσης και αντιμετώπισης Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (anti-drone) M4K15 και την ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού command-control-communication STRIKEWEB.

- ALTUS LSA με το drone για εφαρμογές ISR και υλοποίηση μεταφοράς υλικών.

- OZZIE ROBOTICS - Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής με το UGV, ένα μη επανδρωμένο όχημα (UGV) με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, αναγνώρισης στόχων και μεταφοράς εφοδίων.

- SPIRIT Αεροναυπηγικά Συστήματα ΑΕ (SAS TECHNOLOGY) με το UCAV SARISA SRS-2A, το οποίο σε βασική τακτική διαμόρφωση, φέρει δίδυμο φορέα για ρουκέτες HYDRA 70 (διάμετρος 2,75″) συμβατό με ποικιλία κεφαλών ενώ μπορεί να τοποθετηθεί σε ελαφρύ όχημα, παρέχοντας στις χερσαίες μονάδες γρήγορη και φορητή δυνατότητα υποστήριξης πλησίον των δυνάμεων χωρίς την ανάγκη βαρέων πλατφορμών και το UCAV ARES ARS-1A, που προορίζεται για παρατήρηση, μεταφορά και παράδοση φορτίων (έως >10 κιλά), αμυντικές εφαρμογές μεταφέροντας RPG, διανεμητές χειροβομβίδων ή κύτταρα όλμων.

- IKNOWHOW SA με το drone ΚΑΜΙΚΑΖΙ Σύστημα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών FPV φορέα πυρομαχικών και το UGV για μεταφορά φορτίου έως 50 κιλά.

- ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ με anti - drone και anti - jamming συστήματα και την πλατφόρμα για ανίχνευση, παρακολούθηση, αναγνώριση και εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και μηχανισμό εξουδετέρωσης παρεμβολών με δυνατότητα εντοπισμού του παρεμβολέα και λήψης μέτρων αντιστάθμισης.

- ΚΡΙΤΟΝ DRONE με το όχημα Comand Center με δυνατότητα χειρισμού drones, μετάδοσης εικόνας, σύστημα image recognition και υποστήριξης επικοινωνιών.

- RTVP (Resilience Tech Venture Partners) με το FPV, που είναι σχεδιασμένο για αποστολές ταχείας ανάπτυξης, με δυνατότητα μεταφοράς και ρίψης φορτίου σε προκαθορισμένο σημείο.

- MESH2GO με φορητό ασύρματο προσωπικού και η North Aegean Slops Εμπορική Μονομετοχική ΑΕ με το UGV, ένα Μη Επανδρωμένο, αμφίβιο όχημα εδάφους κατάλληλο για ψυχολογικές επιχειρήσεις και υποστήριξη logistics, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 500 κιλά.

- ΒΑΝΟΣ ΑΕ με συστήματα Counter Drone και συγκεκριμένα κεραία με κάμερες αναγνώρισης και drone jamming, με drone Μεταφοράς φορτίου έως 8 κιλών και ρίψης χειροβομβίδων.

- URBAN INNOVATIONS MON. IKE με το σύστημα αντιβαλλιστικής προστασίας HESCO MIL ARMOR PLATES.

- Σ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ με φυσίγγια με σκάγια για κατάρριψη drones σε μεγάλες αποστάσεις.

- SAMSUNG ELECTRONICS GREECE SMSA με πλατφόρμα επικοινωνιών samsung galaxy tactical baseline & command.

- Συνεργασία ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Πατρών με τις εταιρείες AUTONOMA, AIR TARUS, ABRIS, FLOWCOPTER με το FPV DRONE, ένα Μultirotor UAV με οπτικές ίνες και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 4 κιλά, το «ρομποτικό τετράποδο», επίσης με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 4 κιλά.

- UCANDRONE με drone στοχοποίησης.

- ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ με μη επανδρωμένο ερπυστριοφόρο.

- ΙΧΩΡ με υβριδικό drone που πετά και κυλά, εκτελώντας αναγνωριστικές αποστολές σε εσωτερικούς ή υπόγειους χώρους με χρήση MESH επικοινωνίας για συνεχή σύνδεση ακόμη και χωρίς σήμα και με radar ant-drone.

- AS PROTE MARITIME LTD με drone, η VELOS ROTORS με το Velos, ένα drone - UAV ελικόπτερο κατάλληλο για αποστολές μεταφοράς, εφοδιασμού και παράδοσης κρίσιμου φορτίου έως 10 κιλών.

- ΙA AE με αναβαθμισμένο όχημα ΤΟΜΠ Μ113 το οποίο είναι εξοπλισμένο με το κιτ εγκατάστασης του πολυβόλου Μ61Α1.

- TWINLOGIC SOLUTIONS IKE με το MILVIEW, λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για επίγνωση περιβάλλοντος, αναγνώριση και εντοπισμό στόχων και συμβάντων με ανάλυση εικόνας και βίντεο και το EGCS επίσης λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για εκτίμηση θέσης στόχου χωρίς αποστασιόμετρο.

- NYX PRODUCTION με το FPV DRONE με δυνατότητα ψυχολογικών επιχειρήσεων μέσω άφεσης φορτίου.

Στατική επίδειξη

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν στρατιωτικά μέσα στατικής επίδειξης όπως η κινητή μονάδα παραγωγής drone, που έχει κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού. Η μονάδα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορεί να παράγει επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Ακόμη, οι πύραυλοι SPIKE NLOS, ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα. Οι πύραυλοι εντάχθηκαν πρόσφατα στον Στρατό Ξηράς. Μέρος του ευρύτερου οπλικού συστήματος, είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, το robot EOD ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ένα όχημα γενικής χρήσης φέρει τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης ΑΕΜ (EOD), επιτρέποντας την απομακρυσμένη ανίχνευση, προσέγγιση και εξουδετέρωση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών χωρίς έκθεση προσωπικού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ταχύτητα αντίδρασης.

Τέλος, η INTRACOM DEFENSE (IDE), συμμετείχε στη στατική επίδειξη με συστήματα πρόωσης και ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια επί τόπου, η SECURAGEN.AI IKE με λογισμικό σύστημα ανίχνευσης drone RF, η BLUECURRENT-CFS με σύστημα παραγωγής ενέργειας «ΝΕΑΡΧΟΣ» που αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ με σύστημα μετατροπής συμβατικού κινητήρα πετρελαίου σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου-μεθανόλης και η ACTA με σύστημα Optical Fiber Sensing για perimeter physical security για φύλαξη συνόρων , στρατοπέδων, αεροδρομίων κλπ.

