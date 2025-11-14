Ηγουμενίτσα: Πάνω από 350 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν στο λιμάνι

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μετά από κοινή επιχείρηση του Λιμενικού και κλιμακίου της Δίωξης Ναρκωτικών που είχε μεταβεί από την Αθήνα.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, οι Αρχές αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες έβαλαν στο στόχαστρο φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες και Βούλγαρο οδηγό.

Το φορτηγό με σύμμεικτο φορτίο είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και μέσω Ιταλίας έφτασε στην Ηγουμενίτσα με τελικό προορισμό περιοχή της Βουλγαρίας.

Με την αποβίβασή του στο λιμάνι σταθμεύθηκε για έλεγχο στον οποίο πήραν μέρος η Ομάδα Κ9 του Λιμενικού, με τον αστυνομικό σκύλο Βλάντ και αστυνομικοί της Δίωξης από την Αθήνα.

Στο φορτηγό και ανάμεσα στο φορτίο εντοπίστηκαν τέσσερις παλέτες κάνναβης (skunk).

Η συνολική ποσότητα εκτιμάται σε άνω των 350 κιλών, με αξία που χαρακτηρίζεται «δυσθεώρητη».

Ο οδηγός συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Αστυνομίας στην Αθήνα από όπου αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

