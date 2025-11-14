Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου από τη Ναύπακτο

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 31χρονου από την περιοχή της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 13/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την πόλη της Ναυπάκτου ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος, 31 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/11/2025, για την εξαφάνιση του Βασίλη Καραγεωργόπουλου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος έχει ύψος 1,78μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.