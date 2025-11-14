Επείγουσες αεροδιακομιδές από Ρόδο σε Ηράκλειο για έγκυο και νεογνό

Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της Κρήτης για εξειδικευμένη φροντίδα

Επείγουσες αεροδιακομιδές από Ρόδο σε Ηράκλειο για έγκυο και νεογνό
Δύο επείγουσες αεροδιακομιδές πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου από τη Ρόδο προς το Ηράκλειο, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος.

Η πρώτη αφορούσε 41χρονη έγκυο γυναίκα που παρουσίασε οξεία σκωληκοειδίτιδα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για χειρουργική αντιμετώπιση.

Με την ίδια πτήση διακομίστηκε και βρέφος δύο ημερών με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Η μεταφορά του έγινε σε θερμοκοιτίδα, υπό τη συνεχή παρακολούθηση γιατρού. Το νεογνό οδηγήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Οι δύο αεροδιακομιδές κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της κρισιμότητας των περιστατικών και της ανάγκης για άμεση εξειδικευμένη νοσηλεία.

