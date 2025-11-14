Πάτρα: Πατέρας κατήγγειλε ότι απείλησαν με στιλέτο και τραυμάτισαν τον 13χρονο γιο του

Σε καθημερινό φαινόμενο τείνουν να εξελιχθούν τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, πατέρας ενός 13χρονου αγοριού το βράδυ της Πέμπτης (13/11) μετέβη στην Ασφάλεια Πατρών όπου κατήγγειλε ότι οι δύο άγνωστοι δράστες απείλησαν και τραυμάτισαν με στιλέτο τον γιο του. Μάλιστα ο 13χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Σε βάρος των δραστών οι οποίοι αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

