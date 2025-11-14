Τραγωδία στα Κρέστενα: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά

Σοκ προκάλεσε στην τοπικη κοινωνία των Κρεστένων ο θάνατος ενός άνδρα που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης κρεμασμένο σε ελιά, κοντά σε ελαιοτριβείο μεταξύ Καλλίκωμου και Κρεστένων.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Πρόκεται για έναν 70χρονο, ο οποιος είναι γνωστός στην περιοχή, οικογενειάρχης με σύζυγο και δύο παιδιά.

Η τραγική είδηση έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην μικρή κοινωνία των Κρεστένων καθώς σύμφωνα με το patrsinews.com, πριν από περίπου 20 χρόνια είψε χάσει τη ζωή του με παρόμοιο τρόπο και ο αδελφός του. Συγκεκριμένα, είχε δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Η επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια οικογένεια έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

