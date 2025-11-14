Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000€ από τον Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

Η καταγγελία του γνωστού παίκτη reality για τον γνωστό επιχειρηματίας που συνελήφθη για απάτες

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000€ από τον Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»
Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε υπό την καθοδήγηση ενός απότακτου αστυνομικού με εθισμό στον τζόγο και τη συμμετοχή γνωστού επιχειρηματία, εξαπατώντας πολίτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Η λεία της οργάνωσης, σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ, ενώα ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο γνωστός παίκτης reality σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η σπείρα είχε αποσπάσει 250.000 ευρώ και από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα του θανάτου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο εγκέφαλος του κυκλώματος είχε στημένο χαρτοπαίγνιο, στο οποίο συμμετείχε ο Παντελίδης, με αποτέλεσμα να χάσει το ποσό αυτό. Ο Μαρτίκας ανέφερε: «Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που έχασε ο Παντελής Παντελίδης τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του. Έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ενημέρωσα την αστυνομία με τις πληροφορίες που είχα. Μέσα θα βρείτε εγκλήματα! Πάρτε το τηλέφωνό του και θα βρείτε τέρατα. Καυχιόταν τι έκανε στον Παντελή Παντελίδη».

Μαρτίκας: «Δεν φοβήθηκα να μιλήσω»

Ο Σπύρος Μαρτίκας μιλώντας στο newsbomb δήλωσε: «Έπεσα κι εγώ θύμα με δήθεν επενδύσεις. Κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη και το κυνήγησα. Αποκάλυψα την υπόθεση και τους ξεσκέπασα. Δεν φοβήθηκα να μιλήσω».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,
  • -113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
  • -735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,
  • πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,
  • πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,
  • -2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.
  • -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
  • -6- κινητά τηλέφωνα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

