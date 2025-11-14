Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

Αποκλειστική δήλωση του Σπύρου Μαρτίκα στο newsbomb μετά την αποκάλυψη - Πλάνα από την επιχείρηση των αστυνομικών

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb
Κύκλωμα απατεώνων «ξήλωσε» η οικονομική αστυνομία, συλλαμβάνοντας μεταξύ άλλων γνωστό επιχειρηματία, ενώ θύμα τους έπεσε και ο παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος σε αποκλειστική δήλωσή του στο newsbomb, αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που τους «ξεσκέπασε».

kykloma1.jpg

Τα μέλη, που φέρεται να αποκόμισαν κέρδη μέσω απάτης πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, φέρονται να προσέγγισαν τα ανυποψίαστα θύματά τους, πείθοντάς τα να τα επενδύσουν σε καζίνο, υποσχόμενοι πολύ μεγάλα κέρδη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Αττική και περιοχές της Πελοποννήσου, με τον επιχειρηματία (ιδιοκτήτη κέντρων σπα) να έχει τον ρόλο του «εγγυητή» μεταξύ κυκλώματος και θυμάτων, εκτιμάται περισσότερα από 10.

Η άκρη του νήματος για να ξεσκεπαστεί το κύκλωμα, ξεκίνησε όταν τα θύματα, δεν πήραν τα χρήματα που τους είχαν υποσχεθεί, και ξεκίνησαν οι εκβιασμοί που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν και στον ξυλοδαρμό.

Ο Σπύρος Μαρτίκας μιλώντας στο newsbomb δήλωσε: «Έπεσα κι εγώ θύμα με δήθεν επενδύσεις. Κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη και το κυνήγησα. Αποκαλυψα την υπόθεση και τους ξεσκέπασα. Δεν φοβήθηκα να μιλήσω».

kykloma2.jpg

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

kykloma3.jpg

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,
  • -113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
  • -735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,
  • πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,
  • πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,
  • -2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.
  • -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
  • -6- κινητά τηλέφωνα.
kykloma4.jpg

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

