Βόλος: 15χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια των γονιών της – Πώς σώθηκε

Σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας πατέρας, ύστερα από καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση σε βάρος της 15χρονης κόρης του.

Η υπόθεση αποκαλύπτει το μαρτύριο ενός παιδιού που μεγάλωσε πιστεύοντας ότι οι καβγάδες και οι ύβρεις στο σπίτι ήταν κάτι φυσιολογικό έως ότου η παρέμβαση των δασκάλων και ενός ιερέα οδήγησε στην αποκάλυψη του οικογενειακού περιβάλλοντος της ανήλικης, η οποία δεν θέλει να επιστρέψει σπίτι της και να παραμείνει στο ορφανοτροφείο.

Η αποκάλυψη του εφιάλτη που βίωνε η 15χρονη ξεκίνησε σε μία σχολική εκδρομή, όταν το κορίτσι φάνηκε ιδιαίτερα καταβεβλημένο με τους καθηγητές της να παρατηρούν ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Η κατάσταση που βίωνε η ανήλικη έγινε γνωστή όταν το κορίτσι μίλησε σε έναν ιερέα του Βόλου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο σπίτι της. Ο ιερέας έψαξε και έμαθε σε ποιο σχολείο φοιτούσε η μαθήτρια και ενημέρωσε τη θεολόγου του σχολείου για την κατάστασή της. Από το σημείο εκείνο και μετά οι δάσκαλοι του σχολείο ξεκίνησαν συστηματικά το κορίτσι.

Η 16χρονη σήμερα μαθήτρια που κατάγεται από την Ουκρανία και ήρθε στη χώρα μας το 2022 μετά τον πόλεμο βίωνε συνεχείς καβγάδες στο σπίτι της, με τον πατέρα της να τη βρίζει και να της ασκεί συνεχώς κριτική. Παράλληλα φαίνεται ότι περιστασιακά το κορίτσι βίωνε και σωματική κακοποίηση.

Οι γονείς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των δασκάλων που τους καλούσαν στο σχολείο για συζήτηση, αρνούνταν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να κληθεί μεταφράστρια για να μεσολαβήσει και να ενημερώσει τη μητέρα.

Όταν οι γονείς έμαθαν ότι τους ζητούσαν να παρουσιαστούν στο σχολείο, απείλησαν την ανήλικη λέγοντάς της ότι αν πάει στην αστυνομία θα τη σκοτώσουν, θα φύγουν και θα αναγκαστεί να βγει στο πεζοδρόμιο για να επιβιώσει μόνη της. Η ανήλικη, παρά την πίεση, κατήγγειλε όσα ζούσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο κίνησε άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς υποστήριξαν ότι η κόρη τους ήταν κακομαθημένη και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Μάρτυρας ζαχαροπλάστης ανέφερε ότι η μικρή αρνήθηκε να δεχτεί τις τούρτες που είχαν στείλει οι γονείς για τα γενέθλιά της στο ορφανοτροφείο, ενώ η ίδια εξηγούσε ότι όλα αυτά τα έβλεπε ως φυσιολογικά, γιατί πίστευε ότι έτσι ήταν όλες οι οικογένειες.

Η υπόθεση είχε πλέον πρωτοεκδικαστεί με αυτόφωρη διαδικασία με αυτόφωρη διαδικασία στις 20 Απριλίου 2024 και η καταδίκη αφορά μόνο τον πατέρα, ενώ οι γονείς, μετά το δικαστήριο έφυγαν για τη Ρουμανία, αφήνοντας το κοριτσάκι να συνεχίσει την ζωή μόνο του, στο ορφανοτροφείο του Βόλου.

Η ανήλικη παραμένει στο ορφανοτροφείο και σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμεί να συνεχίσει εκεί τη ζωή της, μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον που τη βίαζε λεκτικά και ψυχολογικά από μικρή ηλικία.

Με πληροφορίες από gegonota.news

Διαβάστε επίσης