Τέμπη: Δέκα οικογένειες επιθυμούν εκταφή, 33 απάντησαν αρνητικά - Εκκρεμούν 14 ακόμα

Ο χρόνος πιέζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Μέχρι στιγμής, από τις 57 οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στο δυστύχημα, δέκα έχουν συναινέσει στην εκταφή. Μάλιστα, μέσα στο δεκαήμερο που τους δόθηκε, υπέβαλαν και σχετικά υπομνήματα, στα οποία περιγράφουν πώς επιθυμούν να εξελιχθεί η διαδικασία και ποιες εξετάσεις θεωρούν απαραίτητες.

Παράλληλα, μέσω των υπομνημάτων γνωστοποίησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και τα ονόματα των τεχνικών συμβούλων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, μαζί με τους επίσημους πραγματογνώμονες.

Αντίθετα, 33 οικογένειες έχουν ενημερώσει τις Αρχές ότι δεν επιθυμούν να γίνει εκταφή για τους ανθρώπους τους.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τις οικογένειες πέντε αλλοδαπών θυμάτων, ώστε να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με τη διαδικασία.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία και με τις υπόλοιπες εννέα οικογένειες Ελλήνων θυμάτων, ώστε να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της έρευνας σχετικά με το ποιοι επιθυμούν εκταφή και υπό ποιους όρους.

