Τέμπη: Δεκτή η παράσταση συγγενών θυμάτων Τεμπών - Αναβολή δίκης για 3 Μαρτίου 2026

Το δικαστήριο ενέκρινε την παράσταση των συγγενών των θυμάτων, αλλά ανέβαλε τη δίκη για το 2026

Άγγελος Βουράκης

Τέμπη: Δεκτή η παράσταση συγγενών θυμάτων Τεμπών - Αναβολή δίκης για 3 Μαρτίου 2026
Eurokinissi
Δεκτό έγινε από το δικαστήριο το αίτημα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων, αλλά η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου πρότεινε την αποβολή των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη από την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, το αδίκημα που εξετάζεται αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία σύνταξης και το περιεχόμενο της έκθεσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου για την εκτέλεση της σύμβασης 717, σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως ανέφερε, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας ως επιθεωρητές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι στην υπόθεση αυτή, ο παθών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς, όπως είπε, «πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία των υπηρεσιών του». Για να γίνει δεκτή η παράσταση των συγγενών των θυμάτων, θα πρέπει να αποδειχθεί άμεση προσωπική ζημία — στοιχείο που, σύμφωνα με την κρίση της, δεν προκύπτει από τα δεδομένα της δικογραφίας.

«Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης και τυχόν κακοτεχνίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση του κατά πόσο οι καθυστερήσεις συνδέονται αιτιωδώς με το δυστύχημα των Τεμπών αφορά άλλη, κύρια δικογραφία. Καταλήγοντας, η εισαγγελέας πρότεινε «την αποβολή των συγγενών των θυμάτων από την υποστήριξη της κατηγορίας», θεωρώντας ότι δεν θεμελιώνεται νομικά το δικαίωμα παράστασής τους στη συγκεκριμένη δίκη.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του δικαστηρίου φορτίστηκε έντονα όταν, κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών των συνηγόρων, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη αντέδρασε με οργή σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας «ντροπή σας». Ο πρόεδρος παρενέβη άμεσα, ζητώντας του να αποχωρήσει, υπενθυμίζοντας πως «εδώ διεξάγεται δίκη». Καθώς εκείνος έβγαινε από την αίθουσα, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, επίσης συγγενής θύματος, τον ακολούθησε, λέγοντας με εμφανή αγανάκτηση: «Να τη χαίρεστε!».

Η διαδικασία διεκόπη, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα υποστήριξης της κατηγορίας. Ωστόσο, η ένταση δεν άργησε να αναζωπυρωθεί: κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Αντώνης Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα και απευθυνόμενος προς τον συνήγορο των κατηγορουμένων, του είπε: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».

