Καρυστιανού: Ο Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό -Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά

Σε κατηγορηματική διάψευση των δηλώσεων του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου ότι τον προσέγγισε για τη δημιουργία κόμματος, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει, σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού και υπογράμμισε: Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά.

Θέλοντας να αποσαφηνίσει έτι περαιτέρω τη θέση της, είπε ότι αυτά με αυτά που αναφέρει ο κ. Καραχάλιος δεν έχουν καμία σχέση.

Σε ό,τι αφορά τη γνωριμία του με τον κ. Καραχάλιο, είπε ότι δεν τον γνώριζε, αλλά της τον έφερε ένας κοινός τους γνωστός, προσθέτοντας πως δεν γνώριζε ότι ήταν σύμβουλος των κ. Καραμανλή και Σαμαρά.

Η μητέρα της αδικοχαμένης στην τραγωδία των Τεμπών Μάρθης, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος, είπε: «Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Που είναι το πρωτεύον και η κινητήρια δύναμη. Στο όνομα της μικρής μου, αυτό που έχει δημιουργηθεί να μας οδηγήσε σε μια γενικότερη κάθαρση».

Ερωτηθείσα αν θεωρεί ότι κάποιοι επιχειρούν να την αποδομήσουν, απάντησε καταφατικά και σημείωσε ότι «φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και γι' αυτό προσπαθούν να αποδομήσουν με κάθε τρόπο την ένωσή μας και τον σκοπό μας». Επίσης, έκανε λόγο λόγο για δολοφονία χαρακτήρα και συκοφαντίες για να αποδομήσουν την εικόνα της, αλλά και επαγγελματικά.

Τέλος, δήλωσε την αποφασιστικότητά της να μην την σταματήσει και να μην κάνει πίσω.

