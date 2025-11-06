Καραχάλιος: «Δύο φορές η Καρυστιανού έκανε πίσω για τη δημιουργία κόμματος»

Σχετικά με τη διάψευση της Καρυστιανού που ακολούθησε την παρουσίαση του λογοτύπου για το «Κύμα», ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε ότι «μπερδεύτηκε, δεν την ενημέρωσαν σωστά»

Καραχάλιος: «Δύο φορές η Καρυστιανού έκανε πίσω για τη δημιουργία κόμματος»

Ο Νίκος Καραχάλιος

De facto πολιτικό πρόσωπο χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το «Κύμα».

«Με τη Μαρία μιλήσαμε για τη μετεξέλιξη ενός κινήματος σε πολιτικό κόμμα», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, υπογραμμίζοντας πως η Μαρία Καρυστιανού, μέσω της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία, ζήτησε και είχε συνάντηση μαζί του.

«Η Μαρία δέχεται πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες», υποστήριξε ο Νίκος Καραχάλιος, αλλά πρόσθεσε πως «επειδή ο ρόλος της είναι ευαίσθητος, κάθε φορά που επιχειρεί κάτι, της λένε να μην πολιτικοποιήσει τα πράγματα λόγω της επερχόμενης δίκης».

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε: «Δεν είναι κακό. Επειδή όμως παρουσιάζεται από μερίδα των ΜΜΕ ως κάτι σατανικό, ας μην πούμε "δημιουργία κόμματος", αλλά οργάνωση ενός κινήματος που προς το παρόν είναι παντελώς ανοργάνωτο».

«Η Μαρία καλεί τον κόσμο να οργανωθεί. Σε όλες τις συγκεντρώσεις λέει στον κόσμο "αυτοοργανωθείτε" και εγώ θα δω τι θα κάνω», είπε, προσθέτοντας: «Σαφώς, η Καρυστιανού το σκέφτεται».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν θα υποστήριζε το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού γιατί «θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς», ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε: «Έχει δίκιο ο Ρούτσι. Η αλήθεια είναι πως του είπα και εγώ στη Μαρία από την πρώτη μας μέρα: Πες ότι κινείσαι, πες ότι κάνεις αυτό που σου ζητάει ο κόσμος, αλλά το ερώτημα είναι αν συμφωνούν οι συγγενείς των Τεμπών, με τους οποίους η Μαρία έχει ταυτισθεί».

Υποστήριξε επίσης ότι η Καρυστιανού έκανε δύο φορές πίσω στο θέμα της δημιουργίας κόμματος.

Ο ίδιος ανέφερε πως γνώρισε τη Μαρία περίπου στις 11 Ιουλίου, όταν και επικοινώνησε μαζί του η δικηγόρος της, Μαρίας Γρατσία, που όπως φαντάζεται, καλεί πολλούς ανθρώπους.

Στη συνέχεια, συμφώνησαν στις 24 Ιουλίου σε εκδήλωση στην Κρήτη να προχωρήσουν στην ανακοίνωση ενός κινήματος που θα μετεξελισσόταν σε κόμμα. «Με φώναξαν, θα έπαιρνε ένας τύπος από το πουθενά 10 κανάλια και μάλιστα εθνικά χωρίς να έχει πάρει έγκριση;», αναρωτήθηκε.

Τελικά, η Μαρία έκανε πίσω, κάτι που ο ίδιος απέδωσε στον πολιτικό χαρακτήρα των καταστάσεων, λέγοντας: «Η πολιτική τα έχει αυτά, τα πίσω-μπρος».
Εξέφρασε την άποψη ότι αυτό συνέβη και με την επακόλουθη διάψευση εκ μέρους της Μαρίας, φέρνοντας ως παραδείγματα τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα.

Όσον αφορά τη διάψευση της Καρυστιανού που ακολούθησε την παρουσίαση του λογοτύπου για το «Κύμα», ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε ότι : «Μάλλον αναφέρεται σε ένα site που γράφει πως είναι το κόμμα της Καρυστιανού και γι’ αυτό συμφώνησα με τη Μαρία. Προφανώς, η Μαρία μπλέχτηκε και μπερδεύτηκε, δεν την ενημέρωσαν σωστά».

Πρόσθεσε πως την παραμονή της ημέρας αυτής είχε καλέσει τη Μαρία και μάλιστα συζήτησαν για μία εκδήλωση που προγραμματίζεται για την 1η Δεκεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, όπου έχει ήδη κλειστεί η αίθουσα.

«Ενώ μιλάγαμε, και με την κυρία Γρατσία είχα μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές σε μεγάλα μέσα και έδινα συνεντεύξεις, με αφορμή το "Κύμα" ανέφερα πως η κοινωνία ανταποκρίνεται, έχουμε ετοιμάσει το "Κύμα", το οποίο είναι ουσιαστικά ένα κίνημα πολιτών — μια πλατφόρμα που εκφράζει πολίτες και θα φέρει κοντά και το κίνημα των Τεμπών», εξήγησε την επαγγελματική του σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού.
«Δεν μου είπε να το ανεβάσω, αλλά ούτε και να μην το ανεβάσω», διευκρίνισε.

Τέλος, συμπλήρωσε: «Της υπέδειξα ότι υπάρχει τρόπος να μην αναπτύξει κόμμα, αλλά να δημιουργηθεί ένα κίνημα. Η Μαρία το αποδέχθηκε, αλλά όταν το αποφάσισε την πρώτη φορά, έκανε πίσω».

