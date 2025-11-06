Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα στηρίξω κόμμα με πρόεδρο την Καρυστιανού πριν ολοκληρωθεί η δίκη»

Ο Πάνος Ρούτσι μαζί με την Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον πρώτο κατά την διάρκεια απεργίας πείνας του στο Σύνταγμα

Ξεκάθαρος πως δεν θα υποστήριζε κόμμα που θα είχε ως πρόεδρο την Μαρία Καρυστιανού πριν την ολοκλήρωση της δίκης, ήταν ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

Ο κύριος Ρούτσι ανέφερε ακόμη πως δεν αμφισβητεί όσα είπε ο κ. Καραχάλιος ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει επικοινωνήσει ούτε στον ίδιο ούτε σε άλλους συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας σχετικά με κάποια συνεργασία μαζί του.

«Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή "κύμα" οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή "κύμα", νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό για εμάς», είπε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να στήριζε την συμμετοχή της κυρίας Καρυστιανού στην πολιτική σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γινόταν μετά την ολοκλήρωση της δίκης γιατί «ο αγώνας μας θα ήταν εντελώς καθαρός τότε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

