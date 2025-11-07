Ξεκίνησε η δίκη δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Σύμβαση 717

Η δίκη δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας άνοιξε σήμερα την αυλαία της στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ευθύνης γύρω από την πολύκροτη Σύμβαση 717. Οι κατηγορούμενοι ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας, που είχαν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν την υλοποίηση του έργου, φέρονται – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – να υπέπεσαν σε παραλείψεις και αντιφάσεις στο πόρισμά τους, και δεν αποτίμησαν τη ζημία για το Δημόσιο.

Οι δύο κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται από νομικό σύμβουλο του κράτους με τον πρόεδρο της έδρας να σχολιάζει: «Πώς κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου».

Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, μεταξύ των οποίων οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος και η Μαρία Καρυστιανού, που έχασαν την κόρη τους στο δυστύχημα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων εναντιώθηκαν στην παράσταση πολιτικής αγωγής, ζητώντας την αποβολή των συγγενών από τη διαδικασία. «Η παράσταση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Εδώ, το προσβληθέν έννομο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των συγγενών αντέτειναν πως υπάρχει σαφής αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των ελεγκτών και του τραγικού αποτελέσματος. «Αν ο έλεγχος είχε γίνει όπως όριζε ο νόμος, θα είχαν επισημανθεί εγκαίρως οι παραλείψεις στην ΕΡΓΟΣΕ, και πιθανότατα θα είχαν ληφθεί μέτρα που θα απέτρεπαν την καταστροφή», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για να προτείνει η εισαγγελέας της έδρας σχετικά με την αποβολή ή μη της υποστήριξης κατηγορίας.