«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις

«Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων η ψυχοθεραπεύτρια μιλώντας για τον αδικοχαμένο Ντένις Ρούτσι 

Newsbomb

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις

Ο Πάνος Ρούτσι με την ψυχοθεραπεύτρια Άντζυ Λουπέσκου

Instagram
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πληθώρα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η διαδικτυακή συνέντευξη που είχε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, του 22 που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την υπνοθεραπεύτρια, Άντζυ Λουπέσκου.

Η υπνοθεραπεύτρια στο σύντομο απόσπασμα που κοινοποίησε στα social media της (ολόκληρη η συνέντευξη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί) μιλώντας για τον Ντένις ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ήταν στο πεπρωμένο του» να χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, είπε στον πατέρα του, Πάνο πως ήταν γραφτό ο γιος του να πεθάνει 2-3 χρόνια μετά τα 16 του επειδή «του άρεσε η ταχύτητα» και ότι «θα έφευγε σε τροχαίο».

Η ίδια αποδίδει όλα αυτά σε διαισθήσεις, ενώ στο κλείσιμο του αποσπάσματος που έχει δημοσιεύσει λέει στον Πάνο Ρούτσι «ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

Η Λουπέσκου στο σύντομο απόσπασμα ακούγεται να λέει: «Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους. Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρονών το παιδί αυτό κινδύνεψε.

Σε ηλικία 4 με 6 χρονών ήταν μία ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του με ιώσεις κλπ.

Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή πριν φτάσει στο θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα», είπε η με τον Πάνο Ρούτσι να συμφωνεί και απαντάει «πολύ».

Στη συνέχεια η πρόσθεσε «και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ήταν πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντι μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

Αναβρασμός στα social media

Συζήτηση έχει προκαλέσει η εν λόγω συνέντευξη με αρκετούς χρήστες των social media αφενός να σχολιάζουν τις τοποθετήσεις της ψυχοθεραπεύτριας - υπνοθεραπεύτριας - ψυχολόγου αλλά δεν ήταν λίγα και τα σχόλια απορίας με τον Πάνο Ρούτσι που δέχθηκε να πάει σε μια τέτοια συνέντευξη αλλά και που ακούει με τόση ψυχραιμία τα όσα λέγονται για το παιδί του.

«Δεν πάμε καθόλου καλά» αναφέρει ένα σχόλιο, ενώ ένας ακόμη χρήστης γράφει: «αυτός γιατί πήγε εκεί παιδιά δεν καταλαβαίνω»

screenshot-2025-11-13-104625.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

11:49LIFESTYLE

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πουλά αναμνηστικά από το «Dawson’s Creek» για να πληρώσει την αντικαρκινική θεραπεία: «Φυλούσα αυτούς τους θησαυρούς, περιμένοντας τη στιγμή να τους αξιοποιήσω»

11:42WHAT THE FACT

Δεν είναι μύθος: Αυτό το χρώμα μαγιό μπορεί να σας κάνει «δόλωμα» για καρχαρίες

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: Απαραίτητη επένδυση - Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη των πυρκαγιών

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα αεροσκάφη C-130 μετά το αεροπορικό δυστύχημα

11:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν έκαναν... προκοπή χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Διαστημικός ο Γιόκιτς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο - Φανταστική χώρα η Ελλάδα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Η «11η Σεπτεμβρίου του Παρισιού» - Η σφαγή του Μπατακλάν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος, παρά την καταδίκη, κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με 14χρονη στο Βόλο

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Βορίζια: Πίσω από το «έθιμο βεντέτα» κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις

11:02ΚΥΠΡΟΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Μέχρι 7 Ρίχτερ οι δονήσεις που μπορούν να γίνουν στην περιοχή, εξηγεί ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το Λούβρο: Τα μουσεία της Γαλλίας χάνουν τον πόλεμο με τους κλέφτες - 9 ληστείες τον τελευταίο χρόνο

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια - Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Υπέρ ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου απέναντι στον Μητσοτάκη - Τι είπε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

10:51ΥΓΕΙΑ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο να χάσετε βάρος χωρίς να κινείστε

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR και προκριματικά Μουντιάλ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Νέα έκδοση California Special για την ηλεκτρική Mustang Mach-E

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: Απαραίτητη επένδυση - Ποιοτικό άλμα στην πρόληψη των πυρκαγιών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ