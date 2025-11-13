«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις

Πληθώρα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η διαδικτυακή συνέντευξη που είχε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, του 22 που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την υπνοθεραπεύτρια, Άντζυ Λουπέσκου.

Η υπνοθεραπεύτρια στο σύντομο απόσπασμα που κοινοποίησε στα social media της (ολόκληρη η συνέντευξη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί) μιλώντας για τον Ντένις ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ήταν στο πεπρωμένο του» να χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, είπε στον πατέρα του, Πάνο πως ήταν γραφτό ο γιος του να πεθάνει 2-3 χρόνια μετά τα 16 του επειδή «του άρεσε η ταχύτητα» και ότι «θα έφευγε σε τροχαίο».

Η ίδια αποδίδει όλα αυτά σε διαισθήσεις, ενώ στο κλείσιμο του αποσπάσματος που έχει δημοσιεύσει λέει στον Πάνο Ρούτσι «ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

Η Λουπέσκου στο σύντομο απόσπασμα ακούγεται να λέει: «Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους. Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρονών το παιδί αυτό κινδύνεψε.

Σε ηλικία 4 με 6 χρονών ήταν μία ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του με ιώσεις κλπ.

Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή πριν φτάσει στο θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα», είπε η με τον Πάνο Ρούτσι να συμφωνεί και απαντάει «πολύ».

Στη συνέχεια η πρόσθεσε «και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ήταν πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντι μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».

Αναβρασμός στα social media

Συζήτηση έχει προκαλέσει η εν λόγω συνέντευξη με αρκετούς χρήστες των social media αφενός να σχολιάζουν τις τοποθετήσεις της ψυχοθεραπεύτριας - υπνοθεραπεύτριας - ψυχολόγου αλλά δεν ήταν λίγα και τα σχόλια απορίας με τον Πάνο Ρούτσι που δέχθηκε να πάει σε μια τέτοια συνέντευξη αλλά και που ακούει με τόση ψυχραιμία τα όσα λέγονται για το παιδί του.

«Δεν πάμε καθόλου καλά» αναφέρει ένα σχόλιο, ενώ ένας ακόμη χρήστης γράφει: «αυτός γιατί πήγε εκεί παιδιά δεν καταλαβαίνω»