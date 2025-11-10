Τέμπη: Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η εκταφή του Ντένις Ρούτσι - Πότε λήγει η 10ήμερη προθεσμία

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση εκταφής του Ντένις Ρούτσι, που ήταν μεταξύ των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς η δικαστική διαδικασία εισέρχεται στην τελική της ευθεία.

Ο Πάνος Ρούτσι, που είχε ξεκινήσει απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για την καθυστέρηση στην εκταφή της σορού του γιου του Ντένις και τη διενέργεια περαιτέρω τοξικολογικών εξετάσεων, έλαβε προ ημερών επίσημη προθεσμία από τις αρχές ώστε να καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συνέχιση της υπόθεσης, καθώς μέχρι τώρα δεν είχε οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών.

Το Newsbomb επικοινώνησε με τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφού από την πλευρά του θα οριστούν οι τεχνικοί σύμβουλοι και ιατροδικαστές της υπόθεσης έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η εκταφή.

Σημειώνεται ότι εάν παρέλθει η προθεσμία των δέκα ημερών που είχε ορίσει η εισαγγελία Λάρισας, τότε το κράτος θα ορίσει τους τεχνικούς συμβούλους.

Με την εκπνοή της δεκαήμερης διορίας, εφόσον υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι, αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα η ημερομηνία διεξαγωγής της εκταφής και των σχετικών εξετάσεων (ιστολογικών, τοξικολογικών, βιοχημικών).

