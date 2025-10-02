Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, πραγματοποιεί εδώ και 15 ημέρες απεργία πείνας, συνεχίζοντας τον ανένδοτο αγώνα του έξω από τη Βουλή, με αίτημα την εκταφή και την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση της σορού του γιου του.

Η Εισαγγελία ενέκρινε το αίτημα, όσον αφορά στη νέα ταυτοποίηση της σορού του γιου του με εξέταση DNA, όχι όμως και για τις τοξικολογικές και επιπλέον ιατροδικαστικές εξετάσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου που διεκδικεί ο ίδιος. Η διαδικασία της εκταφής αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Στη χώρα μας, το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές για τις περιπτώσεις εκταφής, που πραγματοποιούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν λήξει η τριετής νόμιμη περίοδος ταφής σε κοινό τάφο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των κοιμητηρίων. Οι συγγενείς μπορούν να ζητήσουν και παράταση της ταφής, με καταβολή σχετικού τέλους, εφόσον το επιτρέπει ο δήμος. Επίσης μπορεί να συμβεί για μεταφορά των οστών σε οστεοφυλάκιο, για αποτέφρωση ή για μεταφορά σε άλλον τάφο.

Προβλέπεται σαφώς και η σπάνια περίπτωση, όπως στη συγκεκριμένη υπόθεση, έπειτα από εισαγγελική εντολή για ανακριτικούς λόγους, όπως η διερεύνηση εγκληματικής ενέργειας.

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται αίτημα ή μήνυση στον εισαγγελέα πρωτοδικών, συνοδεία των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, ενώ το δικαίωμα για αίτηση εκταφής το έχουν κυρίως οι πλησιέστεροι συγγενείς ή αυτός που είχε αναλάβει την ταφή. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να το εγκρίνει ο εισαγγελέας ή αν προκύψει ανάγκη για συμπληρωματική διερεύνηση αιτιών θανάτου.

Με τις πρόσθετες εξετάσεις στη σορό έπειτα από την εκταφή, μπορεί να επαληθευτεί πέρα από κάθε αμφιβολία η ταυτότητα του θανόντος μέσω νέου ελέγχου DNA.

Μπορεί επίσης να διενεργηθούν τοξικολογικές και εξειδικευμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, για να διερευνηθούν πιθανά ερωτήματα ή αμφιβολίες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, όπως ζητά ο πατέρας του θύματος, κάτι όμως που δεν έχει εγκριθεί.

