Τι σημαίνει το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής για τα θύματα των Τεμπών

Δεκτό έγινε το αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι, που ζητούσε ο πατέρας του Πάνος Ρούτσι, μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας στην πλατεία Συντάγματος.

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή, ενώ ο εισαγγελέας θα εξετάσει και τα αιτήματα εκταφής άλλων συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Απομένει να διευκρινιστεί εάν το αίτημα που έγινε δεκτό αφορά στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA ή αν έχει γίνει δεκτό και το αίτημα για να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 22χρονου Ντένις.

Τέμπη: Τι σημαίνει η εκταφή των σορών των θυμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία αυτή, οι συγγενείς των θυμάτων μπορούν να ζητήσουν από δικούς τους τεχνικούς συμβούλους να διενεργήσουν τις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες και κατόπιν να προσκομίσουν τις εκθέσεις που θα προκύψουν στη δίκη της υπόθεσης των Τεμπών.

Όπως είχε εκτιμήσει πρόσφατα ο υπουργός Δικαιοσύνης, η διαδικασία εκταφής των σορών των θυμάτων του δυστυχήματος δεν συνεπάγεται καθυστερήσεις στη δίκη, που αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη άνοιξη.

Τι σημαίνει «εκταφή» μίας σορού

Η εκταφή είναι η αφαίρεση ενός σώματος από τον τόπο της ταφής του. Συνήθως, γίνεται μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος (συνήθως 3-5 έτη) από την ταφή, λόγω λήξης του δικαιώματος χρήσης του τάφου, σε πολλούς δήμους της χώρας, ώστε να γίνει η μεταφορά των οστών σε άλλη θέση.

Ωστόσο, εκταφή μπορεί να διαταχθεί με εντολή αρμόδιου δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού και σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο κριθεί ότι απαιτείται στο πλαίσιο ποινικών ερευνών ή ταυτοποίησης της σορού.

