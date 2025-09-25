Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επιβεβαίωσε ότι οι εισαγγελικές αρχές είναι πιθανό να προχωρήσουν άμεσα στην εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της.

Η εξέλιξη αυτή βασίζεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δίνει τη νομική βάση για την ταυτοποίηση της σορού.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ξεκαθαρίζει πως δεν έχει υποβληθεί άμεσο αίτημα για τη διενέργεια ταυτοποίησης της σορού. Ωστόσο, η εισαγγελική αρχή διαπιστώνει ότι στην εξώδικη δήλωση που απέστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει έμμεση αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που επιτρέπει την περαιτέρω εξέταση.

«Η εισαγγελική αρχή έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το περιεχόμενο της δήλωσης και να αποφασίσει αν μπορεί να προχωρήσει στην εκταφή, ώστε να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το παιδί του κ. Ρούτσι», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105.8, στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.

Ο κ. Φλωρίδης εκτίμησε ότι η διαδικασία της εκταφής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς η εισαγγελική αρχή έχει ήδη εκφράσει τη βούληση να επιληφθεί άμεσα του θέματος. «Δεν πρόκειται για προσωπική μου εκτίμηση, αλλά για τη ρητή αναφορά στην ανακοίνωση του εισαγγελέα, που επιτρέπει την άμεση αντίδραση εφόσον κριθεί ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για ταυτοποίηση», διευκρίνισε.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο κ. Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της ταυτότητας.