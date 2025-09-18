Μαρινάκης για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι: Το αίτημά του δεν είναι αρμοδιότητά μας

Απεργία πείνας και δίψας από τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ζητά εκταφή της σορού του γιου του, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι μπροστά στη Βουλή αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχουν λόγια να μιλήσει κανείς για έναν άνθρωπο που έχει βιώσει το απόλυτο δράμα. Κάθε ενέργεια ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του είναι απόλυτα σεβαστή. Έχει δικαίωμα για την αλήθεια να κάνει όποιο αίτημα πιστεύει.

Επί της ουσίας νομικά δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της κυβέρνησης, ούτε της Βουλής ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας. Όποιος ζητάει να παρέμβουμε, ζητάει να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Το αν πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα θα το εξετάσει και θα πάρει την απόφαση η Δικαιοσύνη», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, βρίσκεται σε απεργία πείνας και δίψας από τις 15 Σεπτεμβρίου, απαιτώντας την εκταφή του γιου του ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Παραμένει στο μνημείο που έχει στηθεί στο Σύνταγμα, δίπλα στο όνομα του παιδιού του, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν δικαιωθεί.

Απεργία πείνας ξεκίνησε και ο κ. Δημήτρης από το Αίγιο, το πρωί της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, ως ένδειξη συμπαράστασης στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι.