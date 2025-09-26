Τέμπη: Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή του γιου που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

H εξέλιξη έρχεται μετά από 12 ημέρες απεργίας του Πάνου Ρούτσι.

Αναμένεται να διευκρινιστεί αν το αίτημα αφορά την ταυτοποίηση του παιδιού μέσω DNA ή αν έχει γίνει δεκτό και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 22χρονου Ντένις.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε προαναγγείλει ότι οι εισαγγελικές αρχές είναι πιθανό να προχωρήσουν άμεσα στην εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της.

