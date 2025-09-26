Τέμπη: Δεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή του γιου που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων

Άγγελος Βουράκης

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

H εξέλιξη έρχεται μετά από 12 ημέρες απεργίας του Πάνου Ρούτσι.

Αναμένεται να διευκρινιστεί αν το αίτημα αφορά την ταυτοποίηση του παιδιού μέσω DNA ή αν έχει γίνει δεκτό και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 22χρονου Ντένις.

απεργος πεινας Ρουτσι

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε προαναγγείλει ότι οι εισαγγελικές αρχές είναι πιθανό να προχωρήσουν άμεσα στην εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της.

