Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, παρά το γεγονός ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του

Σωτήρης Σκουλούδης

Νίκος Ραζής.
Συνεχίζει προς το παρόν την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, παρά το γεγονός ότι η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του.

Αυτό που ζητά συγκεκριμένα ο ίδιος είναι να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Το είδος των εξετάσεων, δηλαδή αν θα γίνει για την ταυτοποίηση του παιδιού μέσω DNA ή αν θα διενεργηθούν και ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

«Μας κοροΐδεύουν, συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τέλους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Πάνος Ρούτσι, λίγο αφότου έγινε γνωστή η παραγγελία του εισαγγελέα Λάρισας, ενώ αναμένεται το απόγευμα να γνωστοποιήσει αναλυτικά τη στάση του, μετά τις εξελίξεις.

