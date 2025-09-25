Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι

Σήμερα, τελευταία ημέρα ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας του δεκαημέρου για την κατάθεση υπομνημάτων, κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι.

Το συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr στο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του. Το αίτημα αφορά την διενέργεια εξετάσεων για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται πως οι 35 από τους 36 κατηγορούμενους διώκονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οι 33 για την κακουργηματική μορφή της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.