Πάνος Ρούτσι: «Η οικογένεια του Ντένις δεν έχει καμία ενημέρωση», λέει η Κωνσταντοπούλου

«Εδώ και λίγες ώρες, κυκλοφορεί η είδηση ότι διατάχθηκε από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας η εκταφή του Ντένις Ρούτσι. Αυτή η πληροφορία στον Πάνο Ρούτσι, τη Μιρέλλα, την οικογένεια του Ντένις δεν έχει περιέλθει με τρόπο επίσημο μέχρι αυτήν τη στιγμή. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ενημέρωση», τονίζει η δικηγόρος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας για 12η μέρα.

«Αυτό που συμβαίνει, είναι πραγματικά απάνθρωπο, χυδαίο και αδιανόητο. Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια, την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, του Ντένις», είπε αρχικά.

«Να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που δεν έγιναν, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές, βιοχημικές και καθετί που δεν έγινε από τις αρμόδιες Αρχές με δική τους ευθύνη. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ενημέρωση, ούτε τι διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά τα αιτήματά τους, ούτε τι παραγγελία είναι αυτή που έχει δοθεί», προσέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

