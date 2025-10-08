Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα - «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη»

Νικητής αποχώρησε σήμερα το απόγευμα από την πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η αποχώρηση έρχεται μετά την ικανοποίηση του αιτήματός του για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, έπειτα από 23 ημέρες απεργίας πείνας.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, νίκης. Νικήσαμε μια μάχη, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι λίγο πριν αποχωρήσει, τονίζοντας ότι «συνεχίζουμε μέχρι τέλους». Ευχαρίστησε, επίσης, «όλο τον κόσμο» που τον στήριξε, αναφερόμενος στη «τεράστια οικογένεια» που απέκτησε σε όλη την Ελλάδα.

Αναβολή εκταφής και δυσπιστία

Νωρίτερα, μιλώντας στο Mega, ο κ. Ρούτσι επιβεβαίωσε την αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο.

«Αναβλήθηκε γιατί έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους. Περιμένουμε να συνεννοηθούμε πότε θα έρθουν και θα οριστεί άλλη ημερομηνία», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι οι τεχνικοί τους σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. «Ήταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει», τόνισε.

Διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία θα γίνει κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο, και «όλα τα δείγματα θα σταλθούν στο εξωτερικό».

