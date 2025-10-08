Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι»

Μία μέρα μετά την απόφαση του Πάνου Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας, αφού - όπως είπε - δικαιώθηκαν τα αιτήματά του, η δικηγόρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Είναι κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «μαζί με τη Δικαιοσύνη προσπάθησαν να μην γίνουν οι έρευνες». Μάλιστα, σημείωσε πως «ό,τι γίνεται στη Λάρισα, γίνεται με εντολή Φλωρίδη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε όλη την κοινωνία στο πλευρό του. «Μοναδικό όπλο είχε τη ζωή του. Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βάλει μπροστά τη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αποφασισμένος. Οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση από την αδικία που επικρατεί. Ο Πάνος Ρούτσι τιμά το παιδί του. Ο Πάνος Ρούτσι έδρασε για όλους. Όλοι οι γονείς θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Ο μόνος που δεν ήθελε να μάθουμε την αλήθεια είναι η κυβέρνηση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μάλιστα απάντησε και στις αναφορές του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι «τη νοιάζει μόνο να βγάζει λεφτά και πελάτες», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κυβέρνηση που υπερασπίζομαι πολίτες αφιλοκερδώς. Έχω ορκιστεί να τους υπερασπίζομαι. Ο κ. Γεωργιάδης τώρα κρύβεται όμως η κοινωνία τους έχει σιχαθεί».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας: «Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας εν ενεργεία βουλευτής να παραιτείται και να παραιτείται για να ενεργοποιηθεί ξανά πολιτικά» και άφησε αιχμές για κυκλώματα που τον έβαλαν να κάνει νέο κόμμα.