Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

Ο Πάνος Ρούτσι όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο σταματάει την απεργία πείνας έπειτα από 23 ημέρες, καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητούσε την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι», δήλωσε από το Σύνταγμα το βράδυ της Τρίτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.

«Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Με τη δύναμη της ψυχής του και ολόκληρης της κοινωνίας με όλο το δίκιο με το μέρος του, νικάει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν», τόνισε.

«Σήμερα βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των 57 θυμάτων στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτων για τις διαδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις πραγματογνωμώνων και ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», πρόσθεσε νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Σήμερα αποδείχτηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν, αλλά η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων που αφορά στις παραλείψεις των αρμοδίων, είναι η απόδειξη ότι ο αγώνας και η επιμονή του Πάνου Ρούτσι δεν έγιναν χωρίς λόγο» υπογράμμισε ακόμη.

Πάνος Ρούτσι: Κάλεσμα στο Σύνταγμα

Μετά την ανακοίνωση για τον τερματισμό της απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι έκανε κάλεσμα στον κόσμο για νέα συγκέντρωση το απόγευμα της Τετάρτης στο Σύνταγμα για «να χαρούμε για τη νέα νίκη».

«Οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου αυτές τις 23 ημέρες, η συμπαράσταση, η αγάπη που μου έδωσαν και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Τους ευχαριστώ, τον κόσμο που είναι κάθε μέρα, είναι ένας κοινός αγώνας και συνεχίζουμε μέχρι τέλος», ανέφερε.

