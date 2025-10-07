Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις ανέφερε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι το αίτημά του για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις γίνεται δεκτό

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο Πάνος Ρούτσι μαζί με άλλους πέντε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εδώ και 23 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα, συνεχίζοντας αδιάκοπα τον αγώνα του για δικαίωση στην υπόθεση του γιου του, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Με υπομονή ζητά από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά του, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι το αίτημά του για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις γίνεται δεκτό.

«Σήμερα συμπληρώνω 23 μέρες εδώ, στο Σύνταγμα, και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να λάβουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν αποδεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Δεν έχω να πω πολλά. Ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη χρειαστεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Περιμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Θέλουμε διαφάνεια. Υπάρχει πολύς πόνος, πολλή κούραση, αλλά έχω υπομονή. Θα μείνω εδώ μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μου».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, έγινε γνωστό πως βρέθηκε φόρμουλα ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί μήνυση κατά του ιατροδικαστή, η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Με απόφαση, όμως, της Εισαγγελίας Εφετών, η μήνυση αυτή ανασύρεται και διαβιβάζεται εκ νέου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών συνδέεται με την παλαιότερη μήνυση κατά των ιατροδικαστών. Με αυτόν τον τρόπο εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Ρουτσι

Newsobmb

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες θα κληθούν όσοι συγγενείς επιθυμούν να υποβάλουν αντίστοιχα αιτήματα εκταφής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.

Τέλος, ανακοινώσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών αναμένονται στις 20:00 το βράδυ, στο Σύνταγμα, από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αν δεν δικαιωθούν τα παιδιά δεν μπορούμε να τα θρηνήσουμε», λέει ο πατέρας του μηχανοδηγού στην τραγωδία των Τεμπών

Μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, μίλησαν σήμερα το απόγευμα (07/10) συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εκφράζοντας τον πόνο, την αγανάκτηση και την επιμονή τους για δικαίωση. Ανάμεσά τους και ο κ. Βασίλης Χατζηκαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη, ο οποίος ήταν βοηθός στην επιβατική αμαξοστοιχία.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί κάπου ακούγεται ότι μιλάμε για μηχανολογικά ζητήματα και άλλα τέτοια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, να λέμε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Έχουν περάσει δυόμισι χρόνια και ακόμη δεν έχουμε μπορέσει να κάνουμε κηδεία στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε, γιατί αν δεν δικαιωθούν αυτά τα παιδιά, δεν μπορούμε ούτε να τα θρηνήσουμε ούτε να τα πενθήσουμε», δήλωσε ο κ. Χατζηκαραλάμπους.

«Παρακαλώ πάρα πολύ, με πάσα ευγένεια, να γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτού του ανθρώπου και κατ’ επέκταση όλων των συγγενών των 57 θυμάτων. Να γίνει επανάληψη των εξετάσεων DNA, γιατί υπήρξαν προχειρότητες. Να αποκατασταθούν τα νεκρά σώματα, να γίνουν τοξικολογικές και μοριακές βιοχημικές εξετάσεις, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πάψει ο διχασμός στα κανάλια, στα κόμματα και παντού», σημείωσε.

Στην ερώτηση αν θα καταθέσει και ο ίδιος αίτημα, απάντησε: «Είναι αυτονόητο. Φυσικά και θα κάνουμε αίτημα».

Όταν ρωτήθηκε για την αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η κ. Ελένη, σχετικά με τις αποζημιώσεις των συγγενών στο εφετείο, σχολίασε: «Δεν γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί νομικά με αυτά τα ζητήματα είναι δουλειά της δικηγόρου. Εγώ θέλω να δικαιωθεί το παιδί μου και να ηρεμήσει η ψυχούλα του. Αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει».

Για όσους υποστηρίζουν ότι κάποιοι συγγενείς δεν θέλουν να προχωρήσει η δίκη, είπε:
«Δεν μπαίνω σε τέτοια θέματα που αποπροσανατολίζουν από την ουσία. Η ουσία είναι να δικαιωθούν αυτά τα παιδιά. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είχαν σωθεί από τη σύγκρουση και απανθρακώθηκαν».

Και κατέληξε: «Η μόνη λύση είναι να γίνουν οι τοξικολογικές και οι μοριακές εξετάσεις, ώστε να βγει η αλήθεια στο φως. Αν κάποιοι έχουν δίκιο να το δούμε καθαρά. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, μόνο να γίνει το αυτονόητο».

«Πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι»

Ο Ευάγγελος Τσώλης, μέλος της επιτροπής αλληλεγγύης ανέφερε: «Ο Πάνος Ρούτσι δίνει έναν δίκαιο, ηθικό και νόμιμο αγώνα. Τα αιτήματά του είναι απολύτως δίκαια, και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για όλους μας.

Ως μέλος της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δηλώνω ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται όπως είπε και ο ίδιος να κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω, μέχρι η κυβέρνηση να ικανοποιήσει άμεσα όλα τα αιτήματά του.

Δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, μέχρι να αποκαλυφθεί ολόκληρη η αλήθεια. Δεν θα κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω. Πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την κατάσταση του Πάνου Ρούτσι και τι θα τον έκανε να σταματήσει την απεργία πείνας, ο κ. Τσώλης απάντησε: «Ο Πάνος είναι καταβεβλημένος, όπως είναι φυσικό, ύστερα από τόσες μέρες. Αυτό που θα τον έκανε να σταματήσει είναι να δοθεί επίσημα η διαβεβαίωση πως τα τρία βασικά αιτήματα η εκταφή, οι τοξικολογικές εξετάσεις και η συμμετοχή των συγγενών στη διαδικασία θα υλοποιηθούν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρέπει η κυβέρνηση να βγει δημόσια και να πει καθαρά ότι προχωρά στην υλοποίηση αυτών των αιτημάτων. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε πως ο αγώνας αυτός δικαιώνεται».

