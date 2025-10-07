Πάνος Ρούτσι: Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «πράσινο φως» για τοξικολογικές

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι για 23η ημέρα. Η οικογένεια Ρούτσι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας την αμφισβήτησή της για την εγκυρότητα της άδειας εκταφής και καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη σχετική έγκριση.

Όπως επισημαίνεται, η εκταφή της σορού του Ντένις θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, χωρίς άδεια, παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης DNA – διαδικασία την οποία η οικογένεια επιδιώκει να αποτρέψει.

«Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί άδεια ή αν πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Απαιτούμε να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που έχουμε αιτηθεί, χωρίς καμία παράλειψη. Μόνο τότε, και όταν αυτό πιστοποιηθεί επίσημα, θα θεωρήσουμε ότι τα αιτήματά μας έχουν ικανοποιηθεί».

Μάλιστα, ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα και θα κάνει δηλώσεις στις κάμερες το απόγευμα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, προσπαθώντας να ξεπεράσει το νομικό αδιέξοδο, ανέσυρε παλαιά, αρχειοθετημένη δικογραφία κατά ιατροδικαστών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να διενεργηθούν οι εξετάσεις χωρίς να χρειαστεί να ξανανοίξει η κύρια ανάκριση για τα Τέμπη.

Παράλληλα ζητάει να συσχετιστεί με αυτή την υπόθεση και η παραγγελία για πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που αφορούν τον Ντένις Ρούτσι .Έτσι ικανοποίησε το αίτημα που είχε καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι που για 22η ημέρα κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Μάλιστα διευκρινίζεται πως ανάλογο αίτημα μπορούν να διατυπώσουν και άλλοι συγγενείς εφόσον το επιθυμούν. Μέχρι σήμερα ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Άρα καταρτίζεται μια νέα δικογραφία η οποία θα περιέχει τα αιτήματα των συγγενών για τοξικολογικές εξετάσεις των ανθρώπων που έχασαν. Μάλιστα, με την εισαγγελική παραγγελία το αστυνομικό τμήμα της Λάρισας οφείλει να καλέσει όλους τους συγγενείς των θυμάτων και να τους ρωτήσει αν επιθυμούν εκταφή και διενέργεια των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παράλληλα, ζητείται να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους (ιατροδικαστές). Οι όποιες εκταφές, αν ζητηθούν, θα πρέπει να γίνουν παρουσία αστυνομικών, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστή.

Τι απαντά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε ότι ο πελάτης της συνεχίζει την απεργία πείνας «μέχρι να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη και όχι προσχηματικές ενέργειες». Όπως ανέφερε, έχει κατατεθεί αίτημα ακυρότητας ολόκληρης της προδικασίας, καθώς και αίτημα να επανεκκινήσει η ανακριτική έρευνα με νέα στοιχεία. Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έχει ήδη προτείνει την απόρριψη των αιτημάτων, με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι να εξασφαλιστεί πλήρης και ανεξάρτητη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του γιου του. «Δεν παλεύω μόνο για το παιδί μου, αλλά για την αλήθεια όλων των παιδιών που χάθηκαν εκείνο το βράδυ», έχει δηλώσει επανειλημμένα.