Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κάποιοι παίζουν με την ψυχή και τη ζωή του Πάνου Ρούτσι»

Λίγη ώρα πριν γίνει γνωστό στα ΜΜΕ ότι η εισαγγελία Λάρισας θα κάνει δεκτό το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για διενέργεια γενετικών και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του Ντένις Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ιδιότητα της δικηγόρου του Πάνου Ρούτσι, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, στην οποία έκανε σφοδρή επίθεση προς τις δικαστικές αρχές για τον μέχρι τώρα χειρισμό της υπόθεσης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι παρά τη φημολογία που κυκλοφορούσε ήδη σε δημοσιεύματα περί έγκρισης του αιτήματος, μέχρι εκείνη την ώρα η ίδια δεν είχε λάβει καμία σχετική ενημέρωση. Όπως τόνισε, υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας να συνεχιστεί η προανάκριση, ενώ επί της πρότασης θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη.

Αναφερόμενη στον Κώστα Ρούτσι, τόνισε ότι «κάποιοι παίζουν με την ψυχή του και τη ζωή του. Νομίζουν ότι είναι κάποιο παιχνίδι εντυπώσεων. Δεν είναι. Είναι η κατάθεση ολόκληρου του είναι ενός πατέρα».

Παράλληλα διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας ότι αιτήθηκε να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και ότι η οικογένεια και η ίδια αρνήθηκαν να παραλάβουν κάποια ενημέρωση από τις αρχές για την εκταφή που θα γίνει την Πέμπτη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ενδεχόμενο να διαταχθεί να γίνουν οι σχετικές τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς επιστήμονες, πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και των κατηγορουμένων, κάτι που όπως είπε θα άνοιγε τον δρόμο ώστε οι κατηγορούμενοι να μπορέσουν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα.

«Η οικογένεια δε ζητάει άλλο ένα μπάζωμα και δε θα συναινέσουν στο μπάζωμα που επιχειρείται. Ζητάνε να δοθεί εντολή ώστε να γίνουν τα νόμιμα. Όχι να αναλάβει ένας αστυνόμος. Τα νόμιμα είναι να διοριστούν πραγματογνώμονες (όχι από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στο έγκλημα των Τεμπών). Να οριστεί ομάδα πραγματογνωμόνων από το εξωτερικό, οι καλύτεροι από όλη την υφήλιο, να υπάρξει διαδικασία lege artis και σε αυτή τη διαδικασία οι οικογένειες των θυμάτων και οι κατηγορούμενοι, να έχουν δικαίωμα ορισμού τεχνικού συμβούλου», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου. «Δε δεχόμαστε κοροϊδία διαδικασίας. Για αυτό που μεθοδεύεται θα υπάρξει έγγραφη διαμαρτυρία μας», συμπλήρωσε.

Επίσης, η δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι χαρακτήρισε σε πολλά σημεία της συνέντευξης Τύπου, ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός να γίνεται γνωστό στα ΜΜΕ μια κίνηση που θα δεν είχε ακόμη ληφθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατήγγειλε «παρακρατική» παρακολούθηση της οικογένειας Ρούτσι

Η κ. Κωνσταντοπούλου, προχώρησε σε καταγγελία περί φυσικής παρακολούθησης της οικίας της οικογένειας Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο δεύτερος γιος της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «την ώρα που η οικογένεια δίνει αυτή τη μάχη, ο αδελφός του Ντένι εντόπισε χθες το βράδυ προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού τους, περίεργες συμπεριφορές και κινήσεις γύρω από την οικία, παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα, εκφοβιστική συμπεριφορά που παραπέμπει σε παρακρατική λειτουργία. Η Μιρέλα (σύζυγος Κώστα Ρούτσι), ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να καταγγείλει αυτόν τον εκφοβισμό».

Η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι θα στείλει άμεσα εξώδικη ενημέρωση στον υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για όσα συμβαίνουν, κάνοντας λόγο για δημιουργία κλίματος τρομοκράτησης της οικογένειας. «Δεν είναι δυνατόν η Μιρέλα Ρούτσι να πρέπει να διαλέξει αν θα μείνει δίπλα στον άνδρα της που δίνει τη μάχη του εδώ ή δίπλα στο παιδί τους που νιώθει φόβο», είπε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τις τοποθετήσεις υπουργών και βουλευτών της ΝΔ που στάθηκαν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, όπως ο υπ. Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλά εξήρε και τη στάση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου να πλησιάσει σήμερα τον κ. Ρούτσι και να του εκφράσει τη στήριξή του.

«Κάποιοι τραβάνε τα πράγματα στα άκρα και είναι έτοιμοι να θυσιάσουν αυτόν τον πατέρα. Να μας βάλει αυτό σε σκέψεις για το τι συμφέροντα εξυπηρετούν», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ελέγχει τη δικαστική λειτουργία, τους υπαγορεύει τι να κάνουν και τους αποτρέπει από το να κάνουν το καθήκον τους. Οι κανόνες της ανακριτικής, της εγκληματολογίας, της ιατροδικαστικής, της τοξικολογίας και της ποινικής δικονομίας υπαγορεύουν να γίνουν συγκεκριμένες πράξεις και αυτοί που δεν τις κανουν είναι αυτοί που συνομιλούν με την κυβερνητική εξουσία».

Μιρέλα Ρούτσι: Είμαστε μπερδεμένοι και φοβισμένοι

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, η οποία έλαβε τον λόγο και είπε:

«Είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι, φοβισμένοι, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ήταν τόσο δύσκολο αυτό που έπρεπε να γίνει από τις πρώτες μέρες, τώρα να πρέπει να τα διεκδικούμε με αυτόν τον τρόπο και να παίζονται όλα αυτά τα πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια γύρω από ένα δίκαιο αίτημα. Ασχολούνται με χίλια δυο πράγματα γύρω από την ουσία αντί να ασχοληθούν με την ουσία. Να έχουμε ένα χαρτί που λέει ολική απανθράκωση, δε λέει τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ήταν υποχρέωση τους να το κάνουν από την πρώτη στιγμή».

Διαβάστε επίσης