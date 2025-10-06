Τέμπη: Τι σημαίνει το «Ναι» σε εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις

Πώς η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Eurokinissi
Η αποδοχή του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών που αποφάσισε η αρμόδια εισαγγελία της Λάρισας έχει πολλαπλές προεκτάσεις τόσο σε νομικό, όσο σε κοινωνικό και ηθικό επίπεδο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές της Λάρισας έκριναν το αίτημα του Πάνου Ρούτσι ως απολύτως δεκτό και προχώρησαν σε σχετική απόφαση, η οποία επιτρέπει την διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων από πραγματογνώμονες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος.

Νομικά, η διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες αμφιβολίες ή αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την αιτία θανάτου. Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην διαλεύκανση των αιτίων, αποκαλύπτοντας ενδεχομένως στοιχεία για παρανομίες ή παραλείψεις στη διαδικασία, ενώ βασίζονται σε απόφαση της εισαγγελίας και εγκρίνονται κατόπιν αιτημάτων των συγγενών ή ενδιαφερομένων πολιτών.

τέμπη

Η τραγωδία στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023

Intime

Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει επανέναρξη της κύριας ανάκρισης, αλλά δημιουργεί μια νέα δικογραφία, χωριστή από εκείνη της αρχικής έρευνας για την τραγωδία, και τα πορίσματα θα αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δίκης. Οι συγγενείς έχουν δικαίωμα να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους και να ζητήσουν επανεξέταση των αποτελεσμάτων.

Εκτός από τη νομική προέκταση ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινωνική προέκταση αυτής της εξέλιξης, καθώς δίνει στους συγγενείς το δικαίωμα να επιχειρήσουν μια πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου των ανθρώπων τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην αναγκαιότητα διαφάνειας και ποιότητας των ιατροδικαστικών υπηρεσιών.

Τέμπη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας όσοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους.

Η παραγγελία δόθηκε στο πλαίσιο σημερινής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών που είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024 καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

πανος Ρουτσι

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 21η ημέρα της απεργίας πείνας, που πραγματοποιεί με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Eurokinissi

Να σημειωθεί πως η εισαγγελέας πρωτοδικών είχε παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι ζητώντας ωστόσο τότε μόνο τη διενέργεια εξέτασης DNA.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως η συγκεκριμένη προκαταρκτική συγχωνεύεται στη νέα παραγγελία και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του θα προχωρήσει.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.

