Τέμπη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη, καθώς σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας όσοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους.

Η παραγγελία δόθηκε πριν λίγα λεπτά στο πλαίσιο σημερινής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών να ανασυρθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών των Τεμπών που είχε αρχειοθετηθεί το καλοκαίρι του 2024 καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία.

Να σημειωθεί πως η εισαγγελέας πρωτοδικών είχε παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι ζητώντας ωστόσο τότε μόνο τη διενέργεια εξέτασης DNA.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως η συγκεκριμένη προκαταρκτική συγχωνεύεται στη νέα παραγγελία και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του θα προχωρήσει.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.

Διαβάστε επίσης