Τέμπη - Δικηγόρος οικογενειών: «Θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των θυμάτων»

«Εκτιμώ πως όλοι οι συγγενείς των θυμάτων θα αιτηθούν εκταφή». Αυτά ήταν τα λόγια του Στέλιου Σούρλα, δικηγόρου των οικογενειών όσων έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο ίδιος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, απηύθυνε έκκληση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αιτηθούν κάτι τέτοιο να απευθυνθούν στο Εφετείο της Λάρισας και πρόσθεσε πως το αίτημά τους θα γίνει δεκτό.

Πρόσθεσε πως «δεκτά τα γίνουν και τα αιτήματα όλων των οικογενειών για τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων».

Να σημειωθεί πως η εισαγγελία Λάρισας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινώσει ότι εκτός από ταυτοποίηση DNA θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο Πάνος Ρούτσι διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας κατά την εκταφή της σορού του παιδιού του να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν όπως προβλέπει ο νόμος, με ορισμό πραγματογνωμόνων από την πλευρά της εισαγγελίας, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών θα μπορούν να διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για την παρακολούθηση της διαδικασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων.

