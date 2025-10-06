Πάνος Ρούτσι: «Απαιτώ τοξικολογικές εξετάσεις, δεν θα αφήσω να πειράξουν τον τάφο του γιου μου»

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πειράξει τον τάφο του γιου του έστειλε ο Πάνος Ρούτσι.

«Είμαι εδώ τόσες ημέρες και αντί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό αντίθετα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμψει τον αγώνα μου και να παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας για 22η ημέρα.

Όπως ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι, την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού του και «δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», είπε και τόνισε: «Εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις».

«Ό,τι άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου. Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυομισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», είπε.