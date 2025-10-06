Πάνος Ρούτσι: Στο πλευρό του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η μέρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα για να εκφράσει τη στήριξή του.
«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για 22η μέρα.
Ο Πάνος Ρούτσι σηκώθηκε όρθιος - με τη βοήθεια των ανθρώπων που είναι στο πλευρό του - και είχε μία σύντομη και χαμηλόφωνη συνομιλία με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς
17:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά
11:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ