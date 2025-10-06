Γιατί ανησυχεί την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι - Ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν το αίτημά του

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η μέρα ενώ την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία στην κυβέρνηση για τον αντίκτυπο της υπόθεσης στην κοινή γνώμη.

Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε κάτι δύσκολο: Τις συγκεντρώσεις, που ήδη γίνονται όπως αυτή χθες σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και στην εύρεση λύσης για το αίτημά του για εκταφή του γιου του, Ντένις.

Από τη μία, η συνταγματική πρόβλεψη για την διάκριση των εξουσιών που δεν της επιτρέπει να παρέμβει στη Δικαιοσύνη και να της «επιβάλλει» να συναινέσει στην εκταφή για τοξικολογικές, ιστολογικές κ.ά. εξετάσεις, δηλαδή να ανοίξει ξανά η προανακριτική διαδικασία, όπως ζητούν και άλλοι συγγενείς θυμάτων…

Και από την άλλη, η πίεση όχι μόνο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινής γνώμης να δοθεί λύση στο σημερινό αδιέξοδο.

Το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί τις δηλώσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, με κάποιους να έχουν στηρίξει τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι όσο ο Πάνος Ρούτσι - που έχει δηλώσει «θα το πάω μέχρι τέλους και ας πεθάνω», συνεχίζει την απεργία πείνας, μεγαλώνει ο κίνδυνος για την υγεία του.

«Αναβρασμός» στη Νέα Δημοκρατία για τον Πάνο Ρούτσι

Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος την αρχή έκανε ο Νίκος Δένδιας με την ηχηρή παρέμβασή του υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι. Μπορεί να προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια, και του περιβάλλοντός του με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, όμως το Μέγαρο Μαξίμου κρατά χαμηλούς τόνους, και επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις επίμαχες δηλώσεις σημειώνει ότι δε συνιστούν διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή.

Από εκεί και πέρα ακολούθησαν και άλλες δημόσιες τοποθετήσεις στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, όπως αυτή του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

«Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα. Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος στην ΕΕ, σε γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό. Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρά την κόντρα του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Εγώ θέλω να γίνει η τοξικολογική κατά την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι γιατί θέλω στην κοινή γνώμη να μη μείνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και συνωμοσιολογίας».

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24, αν και τόνισε ότι, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, αν γίνει δεκτό το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη δίκη, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση ώστε να γίνουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, και να μην καθυστερήσει και η δίκη για τα Τέμπη.

Μετά την παρέμβαση Δένδια είχαν ακολουθήσει αντίστοιχες δηλώσεις στήριξης από τους βουλευτές Δημήτρη Μαρκόπουλο και Δημήτρη Καλογερόπουλο, τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη αλλά και τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη.

