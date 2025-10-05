Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Τι αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην ανάρτησή του

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Την 21η ημέρα απεργίας πείνας διανύει ο Πάνος Ρούτσι που ζητά την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Το Νοσοκομείο Νίκαιας εξέδωσε σήμερα νέα ανακοίνωση την οποία, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επισυνάπτει σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, δεν υπήρξε καμία μορφή πίεσης από πρόσωπα ή φορείς για την έκδοση προηγούμενου δελτίου Τύπου για την υγεία του απεργού πείνας και πως «περιορίστηκε σε γενικά και ουδέτερα στοιχεία και δεν περιελάμβανε ιατρικό ανακοινωθέν».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη με την ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου.

Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι».

Η ανακοίνωση του Γ.Ν. Νικαίας

«Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων και αναφορών που αφορούν δελτίο τύπου του Νοσοκομείου σχετικά με το θέμα του απεργού πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, διευκρινίζεται ότι η έκδοση του εν λόγω δελτίου πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μορφή πίεσης, υπόδειξης ή παρέμβασης από πρόσωπα ή φορείς.

Οι γενικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση ελήφθησαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να περιλαμβάνονται ιατρικά ευρήματα, διαγνώσεις ή εξειδικευμένα ιατρικά στοιχεία.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης του Νοσοκομείου να ενημερώνει υπεύθυνα την κοινή γνώμη για ζητήματα που παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον, με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου περιορίστηκε σε γενικά και ουδέτερα στοιχεία και δεν περιελάμβανε ιατρικό ανακοινωθέν.

Το Νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί με πλήρη θεσμική ανεξαρτησία, τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της δεοντολογίας και του σεβασμού προς τους πολίτες».

