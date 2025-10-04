Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου: «Αρπακτικό του ανθρώπινου πόνου»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στα νέα «πυρά» που δέχτηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε νωρίτερα ότι «είναι γελοίο πρόσωπο, αλλά και με αυτό που λέω, προσβάλλω τα γελοία πρόσωπα», ενώ επεσήμανε ακόμη πως «είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών, ανοίγουν τα στόματά τους και βγαίνουν φίδια», μιλώντας στο MEGA.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διασπείρει το μίσος στην κοινωνία. Η κυρία αυτή, που νομίζει ότι δεν είναι γελοία, έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα. Όμως, τον σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης που προβλέπει και επιβάλλει το Σύνταγμα, την έχει κάνει κουρέλι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου, ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» κ. Κωνσταντοπούλου με αποκάλεσε σήμερα στο Mega στην εκπομπή της κας Γιάμαλη: «γελοίο πρόσωπο και ότι έτσι αδικεί τους γελοίους». Αλλά για να δούμε ποιο είναι το γελοίο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία τελικά;

Τι ισχυρίστηκε σήμερα; Ότι πρώτον χθες… pic.twitter.com/OXunWVUZLb — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

