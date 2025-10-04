Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

Με βαριές εκφράσεις απάντησε εκ νέου η νομική εκπρόσωπος του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε νωρίτερα ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της».

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «είναι γελοίο πρόσωπο, αλλά και με αυτό που λέω, προσβάλλω τα γελοία πρόσωπα», ενώ επεσήμανε ακόμη πως «είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών, ανοίγουν τα στόματά τους και βγαίνουν φίδια», μιλώντας στο MEGA.

«Οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, θέλουν και πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Δεν μπορούν να στοχοποιούνται από υπουργούς. Την αλήθεια τη “μπαζώνει” η κυβέρνηση, αυτοί δεν θέλουν να γίνει η δίκη», είπε ακόμη η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Διαβάστε επίσης